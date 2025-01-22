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Матір підозрюваного у катуванні дівчинки в Білій Церкві заявила, що буде оскаржувати рішення суду

Анна Коваленко — 22 січня, 18:05
Матір підозрюваного у катуванні дівчинки в Білій Церкві заявила, що буде оскаржувати рішення суду
Юнака підозрюють у катуванні та вимаганні грошей у 12-річної дівчинки
Фото: Maria Korneeva/Getty Images

Матір 16-річного юнака, якого підозрюють у катуванні дівчинки в Білій Церкві, заявила, що адвокати оскаржуватимуть рішення суду про взяття хлопця під варту. Він є одним із групи підлітків, які причетні до побиття дитини.

Про це жінка повідомила після судового засідання, інформує hromadske.

"Будемо оскаржувати (рішення суду – ред.). Бо з одного винуватого робити ніхто не буде. Він один, а з нього зробили демона. Хоча насправді це не так", – розповіла мати підлітка.

Нагадаємо, 22 січня суд у Білій Церкві обрав запобіжний захід для одного з підлітків, які побили 12-річну дівчинку в місцевому парку та вимагали в неї гроші. За рішенням суду, юнак має провести найближчі два місяці під вартою.

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Хлопця підозрюють у катуванні та вимаганні коштів під час воєнного стану – злочинах, передбачених частиною 4 статті 189 та частиною 1 статті 127 Кримінального кодексу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про яке побиття дівчинки йдеться?

Публічна увага до інциденту виникла після того, як у соцмережах поширили відео, на якому група підлітків б'є 12-річну дівчинку. Правоохоронці встановили десятьох фігурантів злочину – всі вони віком від 10 до 16 років.

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Згодом у поліції розповіли, що не мають підтверджень того, що в знущанні з дитини брали участь діти чиновників чи правоохоронців. Водночас батьки деяких із підлітків служать у Збройних силах.

Також поліціянти перевіряють версію про те, що причиною конфлікту між дітьми стала відмова потерпілої спробувати наркотичні засоби.

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