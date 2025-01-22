Побиття у Білій Церкві: поліція відповіла на чутки про причетність дітей чиновників та наркотиків

У соціальних мережах шириться інформація про можливу причетність дітей чиновників чи правоохоронців до побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Проте поліція наразі не виявила таких фактів.

Крім того, правоохоронці не мають підтверджень щодо зв'язку інциденту з наркотиками, який припускали деякі користувачі соцмереж.

Про це повідомив під час брифінгу керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий.

"На цей час відсутня будь-яка інформація про те, що учасники події або їхні батьки є чиновниками чи правоохоронцями. Це питання також ретельно перевіряється. Деякі батьки фігурантів воюють у Збройних силах України, захищають нашу державу. Ми дякуємо їм за це. Також серед батьків є ті, хто помер, ті, хто не працює, і ті, хто має роботу. Це факти, які я хочу зафіксувати", – зазначив Луговий.

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За його словами, версія про відмову потерпілої спробувати наркотичні засоби як причину конфлікту перевіряється, проте наразі слідство не має підтверджень щодо цього мотиву.

"Якщо буде встановлено, що наркотики причетні до цієї ситуації, правоохоронні органи негайно і безкомпромісно відреагують у рамках чинного законодавства", – підкреслив керівник слідчого управління.

У поліції повідомили, що станом на зараз встановлено 10 учасників конфлікту віком від 12 до 16 років. Один із них, 16-річний юнак, отримав статус підозрюваного. Йому інкримінують тортури (стаття 127 Кримінального кодексу України) та вимагання (частина 4 статті 189).

Максимальні санкції за цими статтями передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Луговий запевнив, що всі винні понесуть відповідальність, зокрема й батьки учасників інциденту, якщо буде доведено їхню провину в неналежному вихованні дітей.

Усі неповнолітні фігуранти, які не є засудженими, мають право на продовження навчання у школі. Ювенальна превенція, поліція, педагоги та психологи працюють з цими дітьми.

На сьогодні з потерпілою дівчинкою також працюють психологи міської ради та поліції. Їй також надається адвокатська підтримка. Медичне обстеження триває, а остаточні висновки щодо стану її здоров’я стануть відомі після отримання результатів судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, напередодні правоохоронці встановили причину конфлікту між підлітками та вже ідентифікували 10 учасників інциденту з побиттям 12-річної дівчинки в Білій Церкві.

За словами начальника управління ювенальної превенції Василя Богдана, конфлікт між підлітками виник через чутки, які потерпіла нібито поширювала про інших учасників інциденту, а також через ймовірне пошкодження вхідних дверей помешкання іншої дівчини. Відтак підлітки вимагали у потерпілої гроші за це.

16-річний учасник інциденту вдарив дівчину, застосував моральний тиск, розпилив рідину з газового балончика в обличчя і вимагав компенсацію в розмірі 15 тисяч гривень. Йому повідомили про підозру.

Київська обласна військова адміністрація взяла на контроль резонансну справу з побиттям дитини. Тимчасовий виконувач обовʼязків очільника Київської ОВА Микола Калашник підкреслив, що ситуацію ретельно контролюють правоохоронці.