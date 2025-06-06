Зґвалтування собаки на Одещині: у тварини виявили серйозні проблеми зі здоров'ям

У собаки Ельзи, яку нещодавно зґвалтували на Одещині, виявили серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомили у ГО "Захист тварин "Плюшка".

Як розповіли волонтери, за результатами аналізів у чотирилапої виявили бактеріальний вагініт, кісти на яєчниках. У Ельзи гниє матка, тож орган потрібно негайно видаляти. Також у неї діагностували запущену форму дирофіляріоз (паразити в серці).

Наразі Ельза перебуває у Києві під наглядом зооволонтерки Сніжани Бугрік. Тварині проводять необхідні обстеження, щоб потім їхні результати долучити до справи.

Зґвалтування собаки на Одещині: що відомо про справу

На початку червня активісти повідомили, що в селі Майори на Одещині 22-річний чоловік зґвалтував собаку. Волонтерка Сніжана Бугрік розповіла, що кривдник тварини разом зі своїми спільниками неодноразово вчиняли сексуальні дії щодо собак.

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Як розповіли у зоозахисній організації UAnimals, свідок зафіксував це на відео та викликав правоохоронців. Ті приїхали на місце злочину й заявили, що відкривати справу не будуть з "особистих переконань".

Народні депутати направили звернення до Головного управління поліції в Одеській області з вимогою провести службову перевірку щодо бездіяльності поліціянтів та взяти справу під особистий контроль начальника управління.

Згодом після розголосу поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 299 (жорстоке поводження з твариною). Зловмисника затримали та оголосили підозру за двома статтями, йому загрожує до 8 років тюрми.

Через чотири доби правоохоронці таки вилучили Ельзу. Крім неї, у підозрюваного забрали ще двох собак.

"Причиною відмови вилучення собаки, як доказу, були "внутрішні переконання" слідчого Бондаренка Максима! Досі чекаю відповідь, що за такі переконання", – йдеться у дописі волонтерів.