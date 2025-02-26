На Київщині "шахед" влучив у дім хірурга і журналістки: загибель жінки вже підтвердили колеги

У ніч на 26 лютого російський безпілотник влучив у будинок хірурга Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик у селі Крюківщина біля Києва.

52-річний Павло Іванчов був завідувачем кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені Богомольця, а Тетяна Кулик працювала журналісткою "Укрінформу" та вела проєкт "Нація непереможних".

"Укрінформ" повідомив про загибель Тетяни, а в НМУ імені Богомольця чекають на офіційне підтвердження загибелі Павла від поліції.

Що відомо про трагедію

За словами сусідів, у момент російської атаки Павло і Тетяна були вдома, йдеться на сайті університету.

Зранку 26 лютого рятувальники загасили полумʼя і знайшли два тіла.

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Про загибель Павла Іванчова також заявив його друг і колега Андрій Хохлов.

"Сьогодні вночі внаслідок російської агресії трагічно загинув мій друг, товариш, наставник, завкафедрою хірургії, Павло Васильович Іванчов. Спочивай, друже, дуже шкода, тебе буде не вистачати", – написав чоловік.

Утім, у коментарі "УП. Життя" пресслужба НМУ імені Богомольця пояснила, що поки що не отримувала офіційного підтвердження загибелі Павла Іванчова від поліції.

Зараз на місці трагедії тривають слідчі дії. Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу.

Павло Іванчов

Павло Іванчов – український вчений з напряму хірургії пухлинного походження, доктор медичних наук, доктор економічних наук, професор.

Він очолював кафедру хірургії №3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та відділення медико-біологічних наук Української академії наук.

Був академіком УАН, заслуженим лікарем України, лауреатом Національної премії України імені Патона в галузі науки та техніки, президентом Української асоціації доказової хірургії.

"В практичній хірургії я близько 30 років, за цей час є співавтором близько 200 наукових праць, надрукованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, 21 патента України на винахід та десятки разів проходив стажування у провідних клініках США, Європи та світу.

Нині кількість проведених мною операцій вже давно за межею 15 тисяч", – розповідав лікар у своєму Instagram.

Тетяна Кулик – журналістка "Укрінформу", яка також очолювала Головну редакцію мультимедіа, була членкинею Національної спілки журналістів України.

Раніше працювала головною редакторкою редакції суспільно-публіцистичних програм і ведучою "Центрального каналу" (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.

За даними Інституту масової інформації, Тетяна Кулик стала 98-ою у списку загиблих медійників, яких вбила РФ від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 лютого РФ обстріляла Київщину "шахедами". Внаслідок цієї атаки в Бучанському районі було поранено двох людей, серед яких 19-річна дівчина, а також загорівся приватний будинок. Зранку у ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих.