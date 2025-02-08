На Львівщині перевіряють інформацію про побиття поліціянтом вихованця дитбудинку

На Львівщині правоохоронці розпочали службове розслідування щодо поліціянта, який, ймовірно, вчинив фізичне насильство щодо вихованця дитячого будинку в Буську. Співробітника тимчасового відсторонили від роботи.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Львівської області.

Там пояснили, що інформацію про ймовірне насильство щодо дитини виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Раніше в соцмережах повідомляли, що в Буському районному дитячому будинку змішаного типу "Добре серце" правоохоронець на ім'я Андрій нібито намагався "вибити" покази з одного із вихованців.

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У дописі йшлося про те, що поліціянт за допомогою фізичного насильства примушував дитину взяти на себе відповідальність за крадіжку.

Від дій працівника поліції нібито постраждали троє дітей, на спині одного з яких залишилися синці. Зі слів автора допису, про побиття дітей ймовірно знала директорка закладу.

"За фактом призначено службове розслідування, яке перебуває на контролі керівництва поліції Львівщини. За результатами буде прийняте рішення щодо притягнення винних до відповідальності", – заявили в поліції.

Там додали, що поліціянта, якого згадували в допису, на час розслідування відсторонили від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, раніше з посади звільнили директорку Новосільської спеціальної школи на Тернопільщині, де під час моніторингового візиту виявили факти психологічного на фізичного насильства щодо дітей.

Після публічного розголосу деяким вихованцям вдалося знайти нові родини.