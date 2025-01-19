"Зміни відбулися навіть за межами закладу": яка ситуація у скандальній спецшколі на Тернопільщині

У спецшколі триває конкурс за заміщення посади директора

Ситуація довкола Новосільської спеціальної школи, що на Тернопільщині, де раніше виявили численні порушення прав дітей, зокрема факти психологічного та фізичного насильства, покращується.

Родинам вихованців спецзакладу надають підтримку, а деякі діти вже мають нові сім'ї.

Про це повідомила адвокатка Інна Мірошниченко, яка брала участь у перевірці спецзакладу у складі моніторингової групи.

За її словами, для вихованців закладу створили мультидисциплінарну комісію, яка проводить "кропітку і всебічну роботу", аби оцінити потреби дітей і забезпечити кожному право зростати в родині.

Інна Мірошниченко також стверджує, що місцеві органи влади додатково підтримують сім'ї вихованців, аби потреба в інтернатах відпала і діти змогли повернутися до своїх родин.

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Також до суду подали заяви щодо позбавлення батьківських прав рідних частини вихованців. Натомість для деяких учнів спецшколи вдалося знайти нові родини.

Наразі в закладі триває конкурс на заміщення посади директора – колишню очільницю Дар’ю Коменду звільнили наприкінці грудня 2024 року.

"Зараз школі дуже і дуже потрібна сильна людина на посаду директора, адже роботи дуже багато! Порушень тонна, всі треба виправляти. Все міняти.

Давайте не дамо зайняти цю посаду знову не тій людині! Ми стільки зусиль доклали до відновлення справедливості. І зараз дуже важливий етап цієї боротьби", – вважає адвокатка.

Крім того, за власним бажанням звільнилася заступниця директорки спецшколи. Її чоловіка звинувачували в залякуванні свідків порушення прав дітей.

Водночас зміни не обмежилися лише працівниками закладу, розповіла Інна Мірошниченко.

"Кадрові зміни відбулися далеко за межами Новосільської спецшколи. Ми (ні, ви і ваша небайдужість!) привернули увагу багатьох структур, які не пройшли повз виявлені порушення", – додала адвокатка.

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Нагадаємо, в листопаді 2024 року представники Уповноваженого з прав людини оголосили результати перевірки в Новосільській спеціальній школі в Тернопільській області. У закладі виявили факти психологічного та фізичного насильства щодо вихованців і порушення вимог щодо провадження освітнього процесу.

"Якщо дитина починає плакати, її можуть покарати. Це один із численних випадків психологічного насильства над вихованцями, де адміністрація не дозволяє дітям висловлювати свої емоції.

Під час моніторингового візиту ми зафіксували випадок фізичного насильства, коли викладач, незадоволений тим, що дитина не погодилася із завданням, схопив її за шию і почав трясти", – розповіла представниця омбудсмена Ірина Суслова.

Згодом адвокатка Інна Мірошниченко заявила, що землю закладу освіти використовував "місцевий агромагнат", який також є чоловіком заступниці директора школи.

За словами жінки, місцеві боялися свідчити про насильство щодо вихованців закладі через залякування аграрія.

Пізніше адвокатка стверджувала, що в закладі підробляють документи, персоналу погрожують звільненням, а на свідків порушень та учнів чинять тиск.

Зрештою наприкінці листопада директорку Новосільської спецшколи відсторонили від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування.