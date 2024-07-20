У джунглях Мадагаскару вчені віднайшли 21 тварину "втрачених видів"

Науковці під час експедиції на Мадагаскар у природному парку Макіра віднайшли 21 тварину з "втрачених видів".

Серед них – гігантська темно-коричнева багатоніжка, яка не була задокументована там протягом 126 років, повідомляє CNN.

Експедиція проходила восени 2023 року, однак лише зараз учасники Re:wild поділились своїми знахідками повторно відкритих видів.

Природоохоронна організація прагне виявити види, які не були помічені на Мадагаскарі протягом щонайменше 10 років.

Гігантська темно-коричнева багатоніжка Dmitry Telnov

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Спеціалістка Re:wild з питань вимираючих видів Крістіна Біггс одного ранку помітила гігантську багатоніжку, яка повзала через її черевик біля намету.

"Я знімала це деякий час, тому що думала, що це круто, не маючи жодного уявлення, що це насправді втрачений вид.

Тільки коли фахівець з жуків з Музею природної історії в Лондоні Дмитро Тельнов надіслав матеріал німецькому колезі, що спеціалізується на мадагаскарських багатоногих молюсках, ми з’ясували, що вони не були задокументовані з 1897 року", — сказала вона.

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Команда з подивом виявила, що, незважаючи на відсутність наукових даних, багатоніжка насправді була досить поширеною в тропічних лісах.

"Є так багато причин, чому вид міг не бути задокументований або "втрачений" протягом десятиліття. Хвороби, забруднення, катастрофічна погода, конфлікт людини та дикої природи. Але іноді це просто тому, що люди не шукали його або їм менш цікаво, тому що воно нечітке і не миле", — додала Кристіна Біггс.

Табір вчених, які відправились в експедицію на Мадагаскар Merlijn Jocque

Серед інших 20 повторно відкритих видів були павуки-стрибуни, мурахоподібні квіткові жуки та три види риб. Команда також задокументувала нові види, які ніколи раніше не були зареєстровані в Макірі, як-от павук-зебра.

В пошуках втрачених видів організація Re:wild зазвичай зосереджується на пошуку одного або двох видів в одній експедиції. Але через велике біорізноманіття на Мадагаскарі науковці вирішили дослідити більше тварин.

Деякі з видів повторно відкрити не вдалось – вилчастий лемур Masoala, хамелеон Calumma vatososa, темна тетрака, маленький жовтий співочий птах.

Науковці побоюються, що деякі з них могли вимерти, адже на Мадагаскарі масово вирубують ліси – наразі втрачено близько 80% природних територій.

Хамелеон Парсон Tahiry Lagrand

Парк Макіра відносно неушкоджений, але команда побачила докази незаконного видобутку корисних копалин, садиб і рисових полів у заповідній зоні.

Вчені також виявили кілька інвазивних видів, таких як комарі, чорні щури та наземні равлики, які можуть становити загрозу для місцевої дикої природи.