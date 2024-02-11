У NASA показали "місце спочинку" гелікоптера Ingenuity на Марсі. ФОТО

Марсохід NASA Perseverance зробив зображення роботизованого Марсіанського гелікоптера Ingenuity, який знайшов своє останнє "місце спочинку" на Марсі.

Команда Ingenuity назвала цю ділянку в честь Безсмертних земель із трилогії "Володар перснів".

NASA повідомили, що Ingenuity завершив свою історичну подорож після того, як 18 січня зазнав пошкодження лопатей під час свого останнього 72-го польоту.

Шість зображень були зроблені з відстані приблизно 450 метрів камерою марсохода Mastcam-Z.

Маленька чорна цятка посередині зображення – останнє "місце спочинку" Ingenuity. Фото: NASA

Ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологічні дослідження, зокрема пошук ознак давнього мікробного життя. Марсохід має описати геологію планети та її клімат для ширших досліджень Червоної планети.

Він також є першою місією зі збору та зберігання марсіанської породи та реголіту (уламків гірських порід і пилу). Наступні місії NASA у співпраці з ЄКА (Європейським космічним агентством) відправлятимуть космічні апарати на Марс, щоб зібрати ці зразки з поверхні і повернути їх на Землю для поглибленого аналізу.

Місія Mars 2020 Perseverance є частиною дослідницької програми NASA "Від Місяця до Марса", яка включає місії Artemis на Місяць, що допоможуть підготуватися до освоєння Червоної планети людиною.

Зазначимо, Ingenuity перевершив усі очікування NASA. Спочатку його роботу планували як 30-денну місію з демонстрації пʼяти коротких польотів на Марс, але це перетворилося на майже трирічну наукову роботу.

Ingenuity пролетів загалом у 14 разів більшу відстань, ніж планувалося, а найдовший політ гелікоптера відбувся 22 грудня 2023 року. Тоді він подолав 705 метрів за 135 секунд.

Загалом Ingenuity "пройшов" 17 кілометрів.

Нагадаємо, Марсохід NASA Perseverance розпочав нову наукову місію на планеті і зібрав перший зразок для досліджень 30 березня 2023 року.

30 серпня, на 899-й марсіанський день місії, біля кратера Джезеро він зняв вихор на Марсі, який називають "пиловим дияволом".

Також марсохід Perseverance виявив нові органічні молекули в скелях на Марсі поблизу того місця, де було озеро.