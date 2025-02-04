Побиття 14-річної дівчини у Києві: прокуратура клопоче про примусові виховні заходи для нападниць

У соцмережах з'явилося відео, на якому група підлітків б’є дівчину на спортивному майданчику

До суду скерували клопотання про застосування примусових виховних заходів до двох дівчат 15-ти та 11-ти років, які завдали тілесних ушкоджень 14-річній знайомій.

Інцидент, який стався в Оболонському районі Києва, кваліфікували за ч. 1 ст. 126 КК України (побої та мордування), повідомляє Київська міська прокуратура.

23 січня ввечері у соцмережах з'явилося відео, на якому група підлітків б’є дівчину на спортивному майданчику. Як з’ясувалося, напередодні між учасницями конфлікту виникла сварка, яка переросла у фізичну агресію. Дві інші дівчини знімали побиття на телефон і поширили відео серед однолітків.

Після інциденту потерпіла повернулася додому, але не повідомила про подію батькам. Лише після оприлюднення відео у соцмережах розпочалося досудове розслідування.

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14-річну потерпілу допитали ювенальний прокурор і дізнавач у Центрі захисту прав дитини за моделлю "Барнаху" (метод, що забезпечує захист прав дітей під час допитів) за участі психолога.

Інших підлітків опитували за методикою "зеленої кімнати" (техніка допиту у спеціально підготовлених кімнатах, що мінімізують емоційне навантаження на дитину).

Оскільки нападниці не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, Оболонська окружна прокуратура подала до суду клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.

Також ювенальна превенція склала адміністративні протоколи на батьків підлітків за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення від виконання обов’язків щодо виховання дітей). Їхні справи передані на розгляд до Оболонського районного суду.

Раніше ми розповідали, що правоохоронці Миколаївщини повідомили про підозру 16-річній дівчині, яка разом з іншими підлітками побили меншу за віком дитину. Нападниці загрожує до шести років позбавлення волі.