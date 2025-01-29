Ще одне групове побиття: поліція Миколаївщини розслідує катування 14-річної дівчинки

На Миколаївщині поліція взялася розслідувати побиття 14-річної підлітки трьома дівчатами.

Злочин стався восени минулого року, але мама потерпілої звернулася з заявою до відділку Вознесенського райуправління поліції тільки зараз, повідомляє поліція Миколаївщини.

Зі слів жінки, про побиття вона нещодавно дізналась від вчительки, яка знайшла відповідне відео у телефоні одного з учнів.

"Поліцейські встановили, що подія сталась торік у вересні у Південноукраїнську через неприязні особисті стосунки між підлітками.

Троє знайомих між собою дівчат віком 14 та 16 років у місцевому парку у присутності інших підлітків декілька разів завдали ударів по голові 14-річній постраждалій", – кажуть правоохоронці.

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Поліціянти встановили трьох учасників конфлікту та розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України "Катування".

Стаття передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває: правоохоронці встановлюють інших свідків побития.

"Поліція закликає батьків та освітян бути уважними до будь-яких проявів насильства серед підлітків і невідкладно інформувати правоохоронні органи у разі виявлення подібних випадків", – наголошують у поліції.

Нагадаємо, схожий випадок на Миколаївщині трапився у травні минулого року, коли троє підлітків побили 12-річну дівчинку і знімали це на відео. Поліція також відкрила кримінальне провадження за статтею про катування.

За останній місяць в Україні почастішали повідомлення поліції про підліткові побиття, зняті на відео.

Нещодавно на Миколаївщині 12-річний хлопчик і 14-річна дівчинка побили 50-річного чоловіка. У Києві четверо дівчат віком від 11 років побили 13-річну школярку.

На Бучанщині Київської області хлопець при своїх друзях побив однолітка, а в Білій Церкві десятеро підлітків на камеру познущалися з 12-річної дівчинки.

Поліція повідомила про підозру в катуванні одному з нападників, який вдарив дівчинку, розпилив їй в обличчя газовий балончик та вимагав 15 тисяч гривень.

Резонансну справу взяли під контроль Київська обласна військова адміністрація та омбудсмен.

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