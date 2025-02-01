Побиття 12-річної дівчинки на Миколаївщині: найстарша нападниця отримала підозру в катуванні
Правоохоронці Миколаївщини повідомили про підозру 16-річній дівчині, яка разом з іншими підлітками побили меншу за віком дитину. Нападниці загрожує до шести років позбавлення волі.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.
У поліції зауважили, що на момент вчинення злочину інші нападниці не досягли віку кримінальної відповідальності. Відтак щодо них слідчі скерують до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру.
Нагадаємо, в травні 2024 року в Первомайську на Миколаївщині група дівчат віком 14, 15 та 16 років напали на вулиці на 12-річну дівчинку. В присутності інших підлітків нападниці неодноразово завдали ударів по голові та тілу дитини.
Насильство зафільмували на камеру. Про інцидент стало відомо на початку 2025 року, коли ролик із побиттям виявив інспектор служби освітньої безпеки під час роботи в одній зі шкіл.
За даними правоохоронців, причиною конфлікту між дітьми були "особисті неприязні стосунки".
Нагадаємо, нещодавно схожі випадки агресивної поведінки підлітків трапилися на Київщині, Вінниччині, Полтавщині та в столиці.
Крім того, Миколаївщині правоохоронці розслідують побиття підлітками 50-річного чоловіка та групове фізичне насильство щодо 14-річної підлітки.