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На Одещині 12-річна дівчинка розмалювала надгробки помадою. Її матір оштрафують

Олена Барсукова — 9 квітня, 13:30
На Одещині 12-річна дівчинка розмалювала надгробки помадою. Її матір оштрафують
Фото ІЛЮСТРАТИВНЕ: Murdocksimages/Depositphotos

У місті Ананьїв на Одещині 12-річна школярка пошкодила п’ять надгробків на місцевому кладовищі.

Виявилося, що дитина розмалювала пам’ятники губною помадою "заради розваги", повідомляє поліція Одеської області.

Поліція дізналася про інцидент 8 квітня від родичів померлих – люди поскаржилися, що надгробки були вимазані невідомою речовиною.

Оскільки дівчинка не досягла віку, з якого настає юридична відповідальність, відповідати за її дії доведеться матері.

На жінку склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 184 КУпАП — за невиконання обов’язків щодо виховання дитини. Їй загрожує штраф у розмірі 5100 гривень.

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"Дитину попередили про неприпустимість подібних витівок, а матері нагадали про обов’язок виховувати доньку та контролювати, з ким і як вона проводить вільний час", – каже начальник поліції Максим Шихірев.

Нагадаємо, раніше на Одещині двоє 13-річних підлітків пошкодили портрети загиблих воїнів на цвинтарі.

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