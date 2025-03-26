Суд постановив примусово госпіталізувати до психлікарні жінку, яка пошкодила 39 могил у Львові

48-річну львів’янку, яка у торік у жовтні вчинила наругу над 39 могилами на Личаківському кладовищі, примусово госпіталізують до Обласної психіатричної лікарні у селі Орлівка, що на Рівненщині.

Про це йдеться в ухвалі Личаківського районного суду від 24 березня 2025 року.

Нагадаємо, у ніч на 20 жовтня 2024 року жінка пошкодила могили на полі почесних поховань Личаківського кладовища. Зокрема постраждали надгробні споруди учасників російсько-української війни, політичних в’язнів та волонтерів. Інформацію про інцидент надали небайдужі львів’яни.

48-річній місцевій мешканці повідомили про за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України.

"Особа, стосовно якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру в судовому засіданні пояснила, що жодних пам`ятників вона не пошкодила, лише розкидала лампадки та вінки. Інших дій вона не вчиняла", – йдеться в ухвалі.

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Експерти встановили, що під час вчинення інкримінованого правопорушення, жінка страждала стійким хронічним психічним захворюванням – легкою розумовою відсталістю з вираженими емоційно-вольовими розладами.

Жінка перебувала в стані неосудності – не могла усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Раніше ми розповідали, що на Житомирщині чоловік скоїв наругу над могилою солдата через ревнощі.