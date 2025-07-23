На Одещині чоловік намагався втопити собаку в морі: люди втрутились і викликали поліцію

На одному з пляжів Одещини 38-річний чоловік намагався втопити собаку в морі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через жорстоке поводження, повідомили на сайті поліції.

Інцидент стався 22 липня. Як повідомляє місцеве медіа "Думская", нетверезий чоловік 20 хвилин закидав собаку на глибину, нібито "навчаючи плавати". Знесилений пес уже не міг плисти й почав тонути.

Завдяки втручанню небайдужих людей, які помітили знущання, собаку вдалося врятувати.

Відпочивальники витягли непритомну тварину на берег і викликали правоохоронців.

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На місце події прибули службовці відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2.

Постраждалу тварину доставили до ветеринарної клініки.

Слідчі відкрили провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

Фігуранту може загрожувати позбавлення волі на строк від 2 до 3 років.

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Нагадаємо, раніше поліція знайшла кривдника з Рівненщини, який з усієї сили жбурляв собаку в брудну воду.