На Одещині трьох чоловіків засудили за систематичне психологічне насилля щодо рідних

Чоловіків визнали винними у вчиненні психологічного насильства над рідними

На Одещині засудили трьох чоловіків віком 35, 37 та 70 років, які систематично чинили психологічне насильство над рідними.

Від дій кривдників потерпали їхня матір, дружина та співмешканка. Жінки регулярно чули з боку чоловіків нецензурну лайку, приниження та погрози побиттям, розповіли в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці додали, що зазвичай психологічне насильство щодо жінок їхні кривдники вчиняли в стані алкогольного сп'яніння та під час побутових непорозумінь.

Спершу поліціянти ставили чоловіків на профілактичний облік, а суд карав їх за адміністративні правопорушення у вигляді штрафів. Також правоохоронці виносили для кривдників термінові заборонні приписи.

35-річному жителю Ізмаїльської громади навіть зобов'язали пройти програму для кривдників, від якої він відмовився.

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Зрештою після того, як знущання набуло систематичного характеру, правоохоронці відкривали кримінальні провадження.

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"Зібравши достатньо доказів, фігурантам висунули обвинувачення в умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо осіб, з якими винні перебувають у сімейних і родинних відносинах, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілих", – пояснили в поліції.

Усіх трьох порушників визнали винними в домашньому насильстві та призначили покарання у вигляді позбавлення волі з іспитовим строком.

Наразі триває судове провадження щодо ще одного жителя Одещини – 67-річного мешканця Новоборисівської громади, якого обвинувачують у психологічному насильстві щодо своєї колишньої дружини. За даними правоохоронців, чоловік ображав жінку через те, що вона розлучилася з ним.

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"Поліцейські закликають громадян не терпіти домашніх кривдників. Якщо ви потерпаєте від фізичного, психологічного, сексуального чи економічного насильства в сім’ї, не замовчуйте, а відразу звертайтеся по допомогу до територіального підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102", – наголосили правоохоронці.

Крім того, постраждалі від домашнього насильства можуть отримати цілодобову консультацію та підтримку на урядовій гарячій лінії за номерами 1547 та 116-123.

Отримати інформацію про домашнє насильство, а також підтримку та допомогу постраждалі можуть в чат-боті Міністерстві внутрішніх справ police_helpbot в Telegram та Viber.

Раніше ми розповідали про основні типи домашнього насильства.