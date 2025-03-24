У Львові 15-річна дівчина жорстоко побила свою 16-річну знайому: поліція розслідує справу

У Львові поліція відкрила кримінальне провадження щодо жорстокого побиття 16-річної дівчини.

Про випадок, який стався 3 березня, правоохоронці дізнались завдяки відео, яке опублікували у соцмережах.

Про це повідомила поліція Львівської області.

"Ввечері, 23 березня, під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео, на якому дівчина завдає ударів руками та ногами знайомій.

Правоохоронці встановили особи кривдниці та потерпілої – обидві мешканки Львова віком 15 та 16 років", – зазначають правоохоронці.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства (частина 1 статті 296 Кримінального кодексу України).

Максимальне покарання за цією статтею – обмеження волі терміном до п’яти років.

Наразі поліція з’ясовує деталі справи.

Нагадаємо, нещодавно у Трускавці група підлітків побила 18-річного юнака, який має інвалідність. Діти зафільмували свій напад на відео і виклали його в соцмережі. Справу також розслідує поліція.

Хвиля випадків насильства підлітків розпочалася в січні цього року. Тоді у Білій Церкві група підлітків напала на 12-річну дівчину.

Правоохоронці встановили десятьох причетних до злочину – ними виявилися школярі віком від 10 до 16 років. Одному з них повідомили про підозру та помістили під варту.