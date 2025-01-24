На Рівненщині пожежа зруйнувала будинок родини: загинуло двоє хлопчиків віком 2 та 10 років

У селі Козак, що на Рівненщині, спалахнула пожежа у житловому будинку, де мешкала багатодітна родина. Загинуло двоє дітей.

Про це повідомляють поліція Рівненщини та Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними правоохоронців, у домі проживала 35-річна мати з п’ятьма дітьми. Жінка виховувала їх самотужки, адже батько рік тому помер.

Трагедія сталася близько 9-ї години ранку 24 січня. Двоє дітей, яким 8 та 14 років, пішли до ліцею, а жінка тим часом поралася по господарству. У цей момент загорівся будинок, де перебувало троє дітей.

До прибуття рятувальників одна з них змогла самостійно вибігти на подвір'я.

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"Матір кинулася їх рятувати та розбудила 12-річну доньку, а рятувальники, які оперативно прибули місце події, винесли з будинку непритомних 10-ти та 2-річного хлопчиків.

Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати їхні життя не вдалося", – зазначили у поліції.

На момент загоряння у домі також перебував їхній родич. Обох дорослих госпіталізували до лікарні з отруєнням чадним газом та гострою реакцією на стрес.

Вогонь встиг знищити меблі та речі домашнього вжитку в кімнатах будинку. Причини пожежі та інші обставини трагедії наразі з’ясовують.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Раніше ми розповідали, що в Івано-Франківській області пожежа зруйнувала будівлю місцевої гімназії. Через це учнів перевели на дистанційне навчання.