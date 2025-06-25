На Сумщині поліціянти знайшли підлітків, які знущалися з чоловіка та зняли це на відео

На Сумщині двоє підлітків 16 та 17 років знущалися з чоловіка в громадському місці, а пізніше виклали в соцмережі відео інциденту. На них склали протоколи за дрібне хуліганство.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції Сумської області, на ролику, який поширювали в інтернеті, видно, як підлітки глузують та штовхають чоловіка.

Правоохоронці знайшли порушників та провели з ними та їхніми батьками профілактичні бесіди. Щодо підлітків склали адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

Крім того, батьків учасників інциденту можуть притягти до відповідальності за статтею 183 КУпАП (невиконання батьківських обов’язків) – на них склали адмінпротоколи.

"Правоохоронці закликають дорослих уважніше стежити за поведінкою дітей у публічному просторі та в соцмережах", – наголосили поліціянти.

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Раніше група підлітків у Трускавці побила 18-річного юнака, який має інвалідність. Відео з нападом школярі виклали в соцмережах.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу – хуліганство. Крім того, поліціянти встановили учасників побиття юнака – ними виявилися четверо дівчат і хлопець віком від 11 до 14 років. Одній з організаторок нападу повідомили про підозру.