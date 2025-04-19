На Київщині троє чоловіків знущалися з підлітка і знімали це на відео: їм повідомили про підозру

У Київській області правоохоронці затримали трьох чоловіків, які жорстоко побили та психологічно принижували 16-річного хлопця.

Свої дії зловмисники фільмували на телефон. Неповнолітній зазнав тілесних ушкоджень і сильних моральних страждань.

Про інцидент повідомив брат потерпілого, кажуть у Білоцерківському районному управлінні поліції Київщини.

У ході оперативно-розшукових заходів протягом години правоохоронці встановили місце перебування нападників. Ними виявилися 29-річний та двоє 26-річних мешканців Маловільшанської громади.

"За місцями проживання фігурантів та місцем події правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, які зафіксували спеціалісти-криміналісти", – розповіла старша інспекторка з комунікацій Білоцерківського районного управління поліції Київщини.

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Усіх трьох затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

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Слідчі повідомили чоловікам про підозру за частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу України – катування, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Суд обрав усім підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька випадків насильства щодо підлітків. Так, на Полтавщині четверо неповнолітніх знущалися над 10-річним хлопчиком. Інцидент вони зняли на відео та опублікували у соцмережах.

У Трускавці група підлітків побила 18-річного хлопця, який має інвалідність. Діти зафільмували свій напад на відео і виклали його в соцмережі.

Крім того, поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження щодо 15-річної дівчини, яка жорстоко побила свою 16-річну знайому.