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Рік мріяв про яблуко: помер військовий з Вінниччини, який 2 роки тому повернувся з полону

Олена Барсукова — 12 червня, 13:00
Рік мріяв про яблуко: помер військовий з Вінниччини, який 2 роки тому повернувся з полону
Дмитро Шаповалов після обміну
Фото: Юлія Павлюк

На Вінниччині помер військовий Дмитро Шаповалов, який повернувся з російського полону в рамках обміну 26 квітня 2023 року.

Трагічну звістку повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк, а також дружина бійця Олена Шаповалова.

"Зупинилося серце молодого героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова. Щирі співчуття рідним", – написала Павлюк в Instagram.

Прощання з захисником відбудеться 13 червня в селі Йосипівка Козятинського району.

Помер військовий, звільнений з полону
Дмитро Шаповалов (останній праворуч)
Фото: Юлія Павлюк
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У Координаційному штабі поділилися відео з обміну 26 квітня, коли Дмитро вперше після року неволі скуштував яблуко.

"Я про нього рік мріяв", – сказав чоловік.

Нагадаємо, 26 квітня 2023 року з російського полону повернулися 42 військовослужбовці та двоє цивільних.

Серед звільнених захисників було 19 військових ЗСУ, 11 прикордонників, 7 – представників військово-морських сил, двоє нацгвардійців та троє бійців ТрО.

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А нещодавно, 10 червня, з полону повернулися деякі поранені та тяжкохворі захисники, про обмін яких домовлялися в Стамбулі. В одного зі звільнених військових був день народження.

9 червня додому також повернулася перша група військовополонених віком до 25 років.

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