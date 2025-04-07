Зламані ліжка, аварійний туалет і відсутність лікаря: у спецшколі на Вінниччині виявили низку порушень

На Вінниччині у спецшколі виявили низку порушень прав дітей

У спецшколі на Вінниччині під час перевірки виявили низку порушень. Вихованці закладу сплять на зламаних ліжках, туалет перебуває в аварійному стані, у кімнатах присутній стійкий запах сечі, а посада лікаря вакантна вже понад 2 роки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної соціальної сервісної служби у Вінницькій області.

Йдеться про Ободівську спеціальну школу, яка розташована у Гайсинському районі. Там цілодобово проживають 86 дітей із порушеннями інтелектуального розвитку.

Заклад розташований у триповерховій будівлі. Дитячі спальні розміщенні на першому і цокольному поверхах. Останній також використовують як укриття. У кімнатах проживають по 10 і більше вихованців.

Основою для ліжок є зламані та пошкоджені деревостружкові плити. Матраци – зношені та з плямами, деякі покриті клейонкою. Постільна білизна брудна.

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Спальні кімнати та приміщеннях загального користування прибираються погано – впродовж перевірки відчувався стійкий запах сечі. Водночас у медичних документах не знайшли жодних записів про наявність енурезу у когось із дітей.

У шафах вихованців комісія знайшла концертні костюми та коробки з гуманітарними речами. Наявні речі зберігаються в неохайному вигляді та мають поганий запах.

У дитячих спальнях знайшли відра, швабри, віники та совки. Це свідчить про те, що діти самостійно прибирають у своїх кімнатах.

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Також у спецшколі не гарантують право на повагу до приватного життя – у спальнях хлопців відсутні ширми або місця для переодягання.

Засобів для дезінфекції у вільному доступі немає. Діти відвідують туалет, розташований на подвір’ї. Він перебуває в аварійному стані. Туалет у приміщенні зачинений на ключ, який зберігають вихователі.

У закладі відсутнє п’ятиразове харчування, яке вимагається законодавством, та не дотримуються норм споживання основних груп продуктів. Крім того, дітям дають тільки ложки – виделок у спецшколі немає.

Також комісія виявила низку порушень, які стосуються охорони здоров’я:

документація щодо стану здоров’я дітей не ведеться;

посада лікаря вакантна понад 2 роки, отже відсутні медичний супровід вихованців, моніторинг стану їхнього здоров’я, облік нещасних випадків і травм, щотижневі огляди на виявлення педикульозу;

дітям видають ліки без призначення лікаря;

наявні протерміновані препарати.

Також у закладі немає умов для відвідування батьками дітей та спілкування з ними без присутності працівників.

Графіки повернення вихованців до сім’ї складені наперед без погодження батьків або законних представників. Це унеможливлює перебування дитини вдома кожні вихідні та святкові дні.

Під час візиту члени комісії стали очевидцями бездіяльності адміністрації спецшколи щодо фактів психологічного насильства у сім’ях вихованців. Коли дитину прийшла забирати мати з явними ознаками алкогольного сп’яніння, працівники збиралися її віддати.

У Національній соціальній сервісній службі Вінниччини повідомили, що сповістили компетентні органи про виявлені порушення.

Раніше адвокатка Інна Мірошниченко показала умови в спецшколі на Миколаївщині – вбиральні без унітазів, несправна каналізація, один стакан на всіх, спільні рушники та пліснява.