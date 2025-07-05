На яких пляжах України не можна купатися: перелік від ЦГЗ

Під час сезону відпочинку на воді фахівці територіальних лабораторій центрів контролю та профілактики хвороб регулярно перевіряють якість і безпечність води в офіційних місцях для купання.

У Центрі громадського здоров’я поділилися оновленими даними, на яких пляжах України вода відповідає нормам за мікробіологічними та хімічними показниками.

На яких пляжах якість води не відповідає нормам?

Київ

У річці Дніпро та міських озерах якість води не відповідала нормам за мікробіологічними показниками, зокрема перевищувала дозволені показники ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок) у межах пляжів "Троєщина" на річці Десенка та "Чорторий" у парку "Муромець". В Оболонському районі – "Острів Оболонь".

Через хімічні та мікробіологічні показники купатися не радять у Дніпровському районі у межах пляжу "Райдуга". При цьому хімічні показники води не відповідають нормі на "Галерному" та "Вербному".

Вінницька область

Воду не вважають якісною за індексом ЛКП та хімічними показниками на пляжах "Хімік", "Гонти", "Центральний" у Вінниці на річці Південний Буг.

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Дніпропетровська область

Якість води не відповідала нормам за хімічними показниками у межах пляжу Павлограда, "Сагайдак" у Дніпрі, а за мікробіологічними та хімічними – на пляжі в Жовтих Водах.

Водойми небезпечні через мікробіологічні показники води у межах пляжу Кривого Рогу на річках Інгулець і Саксагань.

Житомирська область

Вода має відхилення за якістю на річці Тетерів у Житомирі в межах дитячого пляжу та пляжу для дорослих у Гідропарку, міського пляжу Звягелю по вулиці Богуна на річці Случ та Ужі у Коростені.

Львівська область

Якість води не відповідає нормам за хімічними показниками на озері Задорожнє у селі Вербіж Миколаївської ОТГ.

Миколаївська область

Під час моніторингу річкова вода за хімічними показниками не відповідала нормам у межах пляжу міста Південноукраїнськ, а за мікробіологічними – "Стрілка" у Миколаєві на річці Інгул.

Рівненська область

Воду не визначили як безпечну через порушення норм ЛКП та хімічних показників на пляжах міста Здолбунів на річці Устя, а також ставі Малопроточному.

Хмельницька область

У місцях відпочинку біля водойм у Хмельницькому вода виявилася небезпечною за хімічним складом.

Чернівецька область

Якість води не відповідала нормам за індексом ЛКП на міському пляжі Чернівців.

На яких пляжах України купатися безпечно?

Київ

У межах пляжів "Пердмістна слобідка" і "Центральний" на Дніпрі, у Дніпровському районі – "Венеції", "Веселки", "Дитячого", "Золотого", "Молодіжного" та "Тельбіні", в Оболонському – "Пущі-Водиці" на 5-7 лініях.

При цьому офіційно в Києві пляжний сезон не відкритий.

Волинська область

Якість води в регіоні відповідає нормам у межах пляжів міст Луцька, Нововолинська, селища Любешева.

Крім того – на пляжах загального користування у Шацькій об’єднаній територіальній громаді Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда на річці Турія в Ковелі.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині вода безпечна в межах пляжів у містах Верхньодніпровськ, Зеленодольськ, у зоні набережної Кам’янського та дитячого пляжу міста Самар.

В обласному центрі – на пляжах "Парк культури та відпочинку Придніпровський" та на Монастирському острові.

Івано-Франківська область

Вода відповідає нормам у межах пляжів Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.

Кіровоградська область

На річці Південний Буг – на пляжах "Гайворонський" у Гайвороні. На Синюсі – у межах пляжів селища Новоархангельська Голованівського району. Також вода безпечна у селищі Вільне Світловодського району на озері Голубе. На Дніпрі – на пляжі "Світловодський" у місті Світловодськ.

Київська область

Попри те, що на Київщині місця відпочинку при водоймах офіційно не відкриті, вода відповідає нормам у межах міського пляжу "Центральний" у Білій Церкві, дитячого "Чайка" у селищі Чайка Обухівського району, а також міського пляжу Переяслава.

Львівська область

У межах пляжів міста Золочів на озері Молодіжне, на річці Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, у містах Моршин та Перемишляни, а також селищах Коросно, Давидів, Підберізці та Брюховичі.

Миколаївська область

Обласна військова адміністрація заборонила купатися у водоймах Миколаївщини. Однак у межах пляжів Південного Бугу в містах Первомайськ та Нова Одеса вода відповідає нормам.

Одеська область

Вода безпечна в межах пляжів Одеси – "Ланжерон", "Відрада", "Лузанівка", "Дельфін", "Аркадія", 10-та, 13-та та 16-та станція Великого Фонтану. При цьому пляж "Ланжерон" та 16-та станція Великого Фонтану офіційно не відкриті для відвідування.

В Одеському районі – на пляжах села Сичавка Південнівської ОТГ, "Загар" та "Лагуна" у селі Грибівка Дальницької ОТГ.

У Білгород-Дністровському району в Затоці, Курортному, Великій Балабанівці, Лимані, а також пляжах "Росєйка" та "Катранка" в Сергіївці. Однак у цих населених пунктах офіційно оздоровчий сезон не розпочався.

В Ізмаїльському районі – у селі Приморське на центральному пляжі Чорноморська.

Полтавська область

У Полтавському районі безпечна річка Ворскла в межах пляжів міста Кобеляки, селища Білики та Нові Санжари. Крім того, нормам відповідають показники Кам’янського водосховища у Світлогірському, на річці Псел у Гадячі та Хорол у Миргороді, а також пляжах Кременчука на Дніпрі та Сухому Кагамлику.

Рівненська область

У межах пляжів річки Горинь у місті Дубровиця Сарненського району, а також у селі Обарів та селищі Гоща.

Тернопільська область

Вода відповідає нормам у межах пляжу міста Хоросткова Чортківського району біля урочища Дубина, а також міських пляжах Тернополя.

Хмельницька область

У межах пляжу річки Мукша на віллі "Дві ріки" у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району, міського пляжу в місті Ізяслав на річці Горинь, міського пляжу в місті Славута на річці Богушівка, містах Красилів, Старокостянтинів, Полонне на річці Хомора.

Черкаська область

На Черкащині вода безпечна в межах пляжів міст Черкаси та Багачеве.

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Чернівецька область

У межах пляжів міста Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала.

Чернігівська область

Вода відповідає нормам у межах міського пляжу "Золотий берег" в Чернігові.

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях не зареєстровано офіційних річкових пляжів.

Через ведення бойових дій та потенційну загрозу для населення у 2025 році не відкриватимуть рекреаційних та оздоровчих зон на водоймах у Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Харківських областях.

У ЦГЗ наголосили, що зливи та інші природні явища можуть вплинути на якість води, тому перед відпочинком на природі варто перевірити інформацію про безпечність води в органах місцевого самоврядування.

"Пам’ятайте: відпочивати та купатися можна лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях. Такі місця визначаються рішеннями обласних військових адміністрацій або органів місцевого самоврядування", – додали фахівці.

Раніше ми розповідали, чому не можна купатися на пляжах Києва.