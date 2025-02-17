Зимова казка в Карпатах: рятувальники зафіксували -22°С на горі Піп Іван

На засніженій горі Піп Іван Чорногірський температура повітря впала до –22° за Цельсієм.

Зимову казку в Карпатах показали на Facebook-сторінці "Гірські рятувальники Прикарпаття".

"Станом на 9:00 17 лютого 2025 року на горі Піп Іван Чорногірський – хмарно з проясненнями. Вітер – північно-східний, 6 метрів за секунду, температура повітря – 22° морозу", – йдеться у дописі.

Рятувальники також повідомили, що в урочищі Заросляк нині хмарно, йде сніг.

Вітер південно-східний, 2-4 метри за секунду, а температура повітря досягла –12°С.

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Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі повідомили, що січень 2025 року по всій планеті виявився найтеплішим за всю історію спостережень. Водночас кліматологи прогнозували повернення морозу та снігу з 14 лютого.

А раніше карпатський рятувальник показав, якою була обсерваторія на горі Піп Іван 17 років тому.