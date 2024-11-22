Замети висотою в людський зріст: українські полярники показали, як відкопуються від снігу в Антарктиці

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" розповіли, як протистоять сніговим заметам.

Учасники 29-ї експедиції, озброївшись лопатами, регулярно прочищають ділянки навколо станції, де подекуди снігові замети сягнули 180 сантиметрів у висоту.

На відео, опублікованому Національним антарктичним центром, можна побачити величезні кучугури снігу та почути потужний антарктичний вітер.

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Українські науковці пояснили, що на острові Галіндез, де розташований "Академік Вернадський" опади – звичне явище. За їхніми підрахунками, сніг чи дощ бувають майже 300 днів на рік.

"Розчистка снігу – одна з найчастіших фізичних вправ наших зимівників і зимівниць", – кажуть науковці.

Наразі в Антарктиді завершується весна, однак досі поблизу станції постійно йде мокрий сніг. Відтак замети подекуди сягають у висоту 180 сантиметрів.

Тому полярникам доводиться регулярно розчищати ділянку поблизу станції – кожен учасник експедиції відповідає за певну територію на острові, яку час від часу відкопує. Крім того, учасники експедиції чистять основні доріжки на острові під час денних та нічних чергувань.

Також на станції організовують великі прибирання снігу, в яких беруть участь усі члени команди.

У коментарях до допису полярники розповіли, що снігові бурі не перешкода для інших мешканців Антарктиди, зокрема пінгвінів. Там пояснили, що тваринам, на відміну від людей, не потрібні лопати.

"Коли багато снігу пінгвіни пересуваються на пузику. Так вони не провалюються", – пояснили науковці.

Крім того, птахи завбачливо будують гнізда на підвищеннях, де їм менше загрожують снігові замети.

Нагадаємо, в 2024 році в Карпатах перший сніг випав 30 вересня – тоді опади зафіксували на горі Піп Іван. Уже на початку жовтня на високогір’ї Прикарпаття сніговий покрив подекуди сягав 13 сантиметрів.