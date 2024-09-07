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У NASA показали, як повертали на Землю несправний космічний корабель: екіпаж залишили на орбіті

Анна Коваленко — 7 вересня, 12:29
У NASA показали, як повертали на Землю несправний космічний корабель: екіпаж залишили на орбіті
Організація вирішила залишити членів екіпажу на Міжнародній космічній станції
NASA

Космічний корабель NASA Boeing Starliner, який через технічні несправності провів на Міжнародній космічній станції два місяці замість восьми днів, приземлився в пустелі Нью-Мексико (США). Його екіпаж залишився на орбіті Землі.

У NASA показали, як відбувалося відстикування апарата від МКС і його приземлення після шестигодинного зворотнього польоту.

Як повідомляє Reuters, для повернення Boeing Starliner використав маневрені двигуни. Рух за їхньою допомогою у NASA вважали занадто небезпечним, тому двох астронавтів вирішили залишити на МКС.

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За менш ніж 5 годин космічний корабель повернувся в атмосферу Землі на орбітальних швидкостях близько 27 400 км/год.

Приблизно через 45 хвилин він розгорнув свої парашути, щоб уповільнити зниження. Boeing Starliner використав подушки безпеки за мить до того, як приземлився в посушливій пустелі Нью-Мексико.

Як показала пряма трансляція NASA, космічний апарат завершив останній етап місії без проблем.

Очікується, що NASA з приватними компаніями відновить капсулу Starliner і продовжить розслідування причин несправності двигунів у космосі.

Натомість фахівцям не вдасться проаналізувати частину транспортного засобу, в якій розміщували двигуни – її від’єднали перед тим, як корабель увійшов в атмосферу Землі.

Як і планували, сервісний модуль із несправними двигунами згорів, тому дослідникам доведеться використовувати моделювання, аби з’ясувати причину пошкодження.

Нагадаємо, двоє американських астронавтів Суніта Вілмор та Бутч Вільямс вирушили у десятиденну подорож на Міжнародну космічну станцію на орбіті Землі 5 червня.

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На борту виявилося, що 5 із 28 маневрених двигунів їхнього космічного корабля вийшли з ладу. Крім того, відбулося кілька витоків гелію, який використовують для створення необхідного тиску в двигунах.

NASA довелося провести додаткові випробування, аби з’ясувати, чи зможе апарат у такому стані доставити екіпаж назад на Землю. Інженери організації протягом кількох місяців переглядали наявні дані, проводили льотні та наземні випробування та здійснювали розробку планів повернення.

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На це у NASA витратили понад 125 мільйонів доларів. За підрахунками Reuters, це призвело до перевищення загальних витрат на програму Starliner на більш ніж 1,6 мільярдів доларів з 2016 року.

Зрештою в організації вирішили не ризикувати безпекою своїх астронавтів. Тому Суніту та Бутча залишили на МКС чекати повернення за допомогою космічного корабля компанії SpaceX в лютому 2025 році.

На орбіті Землі їх забезпечують необхідною їжею та одягом. Астронавти допомагають проводити експерименти ще сімом космонавтам, які в різний час на інших космічних кораблях прибули на МКС.

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