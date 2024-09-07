У NASA показали, як повертали на Землю несправний космічний корабель: екіпаж залишили на орбіті

Космічний корабель NASA Boeing Starliner, який через технічні несправності провів на Міжнародній космічній станції два місяці замість восьми днів, приземлився в пустелі Нью-Мексико (США). Його екіпаж залишився на орбіті Землі.

У NASA показали, як відбувалося відстикування апарата від МКС і його приземлення після шестигодинного зворотнього польоту.

Як повідомляє Reuters, для повернення Boeing Starliner використав маневрені двигуни. Рух за їхньою допомогою у NASA вважали занадто небезпечним, тому двох астронавтів вирішили залишити на МКС.

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За менш ніж 5 годин космічний корабель повернувся в атмосферу Землі на орбітальних швидкостях близько 27 400 км/год.

Приблизно через 45 хвилин він розгорнув свої парашути, щоб уповільнити зниження. Boeing Starliner використав подушки безпеки за мить до того, як приземлився в посушливій пустелі Нью-Мексико.

Як показала пряма трансляція NASA, космічний апарат завершив останній етап місії без проблем.

Очікується, що NASA з приватними компаніями відновить капсулу Starliner і продовжить розслідування причин несправності двигунів у космосі.

Натомість фахівцям не вдасться проаналізувати частину транспортного засобу, в якій розміщували двигуни – її від’єднали перед тим, як корабель увійшов в атмосферу Землі.

Як і планували, сервісний модуль із несправними двигунами згорів, тому дослідникам доведеться використовувати моделювання, аби з’ясувати причину пошкодження.

Нагадаємо, двоє американських астронавтів Суніта Вілмор та Бутч Вільямс вирушили у десятиденну подорож на Міжнародну космічну станцію на орбіті Землі 5 червня.

На борту виявилося, що 5 із 28 маневрених двигунів їхнього космічного корабля вийшли з ладу. Крім того, відбулося кілька витоків гелію, який використовують для створення необхідного тиску в двигунах.

NASA довелося провести додаткові випробування, аби з’ясувати, чи зможе апарат у такому стані доставити екіпаж назад на Землю. Інженери організації протягом кількох місяців переглядали наявні дані, проводили льотні та наземні випробування та здійснювали розробку планів повернення.

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На це у NASA витратили понад 125 мільйонів доларів. За підрахунками Reuters, це призвело до перевищення загальних витрат на програму Starliner на більш ніж 1,6 мільярдів доларів з 2016 року.

Зрештою в організації вирішили не ризикувати безпекою своїх астронавтів. Тому Суніту та Бутча залишили на МКС чекати повернення за допомогою космічного корабля компанії SpaceX в лютому 2025 році.

На орбіті Землі їх забезпечують необхідною їжею та одягом. Астронавти допомагають проводити експерименти ще сімом космонавтам, які в різний час на інших космічних кораблях прибули на МКС.