Дрейфував космосом 53 роки: на Землю впаде радянський апарат, який мав дістатися Венери

До кінця тижня на Землю має впасти радянський апарат "Космос-482", який втратили 53 роки тому. Пристрій мав досягти Венери, але "застряг" на орбіті нашої планети.

Про це інформує The New York Times.

"Космос-482" запустили в межах дев’ятої місії до Венери в березні 1972 року. Планувалося, що апарат мав приземлитися на розпеченій поверхні другої планети від Сонця.

Однак через несправність ракети космічний пристрій залишився на навколоземній орбіті. Відтоді "Космос-482" повільно повертається на Землю.

"Цей артефакт мав полетіти на Венеру 50 років тому, але він його втратили на півстоліття. А тепер він отримає свій момент входу в атмосферу, хоч і на неправильній планеті", – сказав астроном з Гарвардського центру астрофізики Джонатан Макдауелл.

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Космічний апарат вагою близько пів тонни розробили так, аби він зміг пережити входження в токсичну атмосферу Венери. Це означає, що він з великою ймовірністю зможе пережити повернення на Землю і дістатися поверхні нашої планети хоча б частково цілим.

Водночас ризик того, що "Космос-482" завдасть якої-небудь шкоди на Землі, низький.

"Я не хвилююся і не раджу своїм друзям ховатися в підвалі через це. Зазвичай приблизно раз на тиждень великий об’єкт повертається в атмосферу Землі, а деякі його уламки досягають поверхні планети", – пояснив старший технічний співробітник компанії LeoLabs, яка відстежує об’єкти на орбіті Землі Даррен Макнайт.

Коли "Космос-482" повернеться на Землю?

Оцінки того, коли радянський космічний апарат повернеться на Землю, змінюються щодня. Останні підрахунки прогнозованими датами називають 9 або 10 травня.

Наприклад, вчені з Аерокосмічної корпорації США, вважають, що "Космос-482" ввійде в атмосферу Землі в п’ятницю о 7:42 ранку за київським часом. При цьому науковці допустимою похибкою вважають 19 годин.

Науковець з Делфтського технологічного університету (Нідерланди) Марко Лангбрук вважає, що апарат повернеться на Землю близько 11:37 години або в найближчу добу від цього часу.

Де приземлиться "Космос-482"?

Науковці точно не знають, де приземлиться радянський космічний пристрій. Апарат рухається зі швидкістю понад 27 тисяч кілометрів на годину і буде наближатися до Землі, поки атмосферне тертя не почне його гальмувати.

Відтак похибка в часі навіть на пів години означатиме, що "Космос-482" повернеться на Землю на відстані в понад півсвіту, ніж можуть прогнозувати.

Відомо, що орбіта пристрою розташована між 52 градусами північної широти та 52 градусами південної широти, що охоплює Африку, Австралію, більшу частину Америки та значну частину південної та середньої широти Європи та Азії.

Чи переживе "Космос-482" зіткнення із Землею?

Якщо припустити, що апарат переживе повернення в атмосферу, то його рухатиметься зі швидкістю близько 240 кілометрів на годину, коли вріжеться в поверхню нашої планети.

"Я не думаю, що після цього багато залишиться. Уявіть, що ви врізаєте автомобіль у стіну на швидкості 240 кілометрів на годину", – додав Марко Лангбрук.

Тепло, яке виникне під час повернення на Землю, має зробити "Космос-482" видимим як яскрава смуга на небі, якщо це відбудеться вночі. Якщо частини космічного апарату вціліють, то будуть юридично належати Росії.

"Закон передбачає, якщо ви щось знайдете, то зобов’язані це повернути. Росію вважають власником, тому вона продовжує контролювати об’єкт", – зауважила виконавча директорка Центру повітряного та космічного права в Університеті Міссісіпі (США) Мішель Ханлон.

Нагадаємо, в березні космічний апарат Blue Ghost успішно сів на Місяці, де проводитиме дослідження, зокрема виміряє точну відстань до нашої планети.