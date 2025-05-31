На Житомирщині випускники провели останній дзвоник на могилі загиблого однокласника

На Житомирщині одинадцятикласники провели останній дзвоник на могилі свого загиблого однокласника.

Життя 17-річного Романа обірвала російська атака 25 травня під час обстрілу Коростишева. Разом із хлопцем загинули його брат і сестра – 8-річний Станіслав і 12-річна Тамара.

Як розповіли у коростишівському ліцеї №1 імені Густава Олізара, замість святкових фото після останнього уроку випускники поїхали на кладовище до свого товариша.

Вони привезли іграшки, листівки та шматочки торта, адже 29 травня у Тамари мав бути день народження.

Роман, Станіслав і Тамара загинули 25 травня внаслідок російського удару Ліцей №1 імені Густава Олізара Коростишівської міської ради/Facebook

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"День останнього дзвоника, який мав би бути сповнений радості, обіймів, сліз щастя й прощання зі школою, перетворився на день тиші, скорботи й глибокого болю", – написала педагогиня-організаторка Юлія Скок.

Класна керівниця 11 класу провела останній дзвоник для дітей прямо на кладовищі.

"Без гучних дзвонів, без гучної музики. Але з глибоким трепетом, повагою і любов’ю. Цей дзвоник пролунає в їхніх серцях назавжди.

Сьогодні ми ще раз відчули, як війна краде не лише життя – вона краде дитинство, юність, свята, спогади, які мали б бути теплими…" – йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня Росія здійснила комбіновану атаку по містах України.

Внаслідок неї на Житомирщині загинуло троє дітей з родини Мартинюків – 8-річний Станіслав, 12-річна Тамара та 17-річний Роман. Їхнім батькам вдалося вижити.