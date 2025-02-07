Фотографа з Франківська звинуватили у розбещенні дітей і сексуальному насильстві: поліція перевіряє

Акторка Театру Франка Олена Фесуненко звинуватила івано-франківського фотографа Вадима Клименка у сексуальному та психологічному насильстві, а також розбещенні дітей.

Жінка заявила, що зазнала сексуального насильства з боку Клименка, коли їй було 14 років.

За її словами, фотограф досі працює з дітьми віком від 10 до 17 років, влаштовує фотовиставки та отримує нагороди.

"Дівчата, жінки, діти, повнолітні і неповнолітні, які постраждали від сексуальних домагань, психологічного тиску і розбещення з боку фотографа Вадима Клименка, який продовжує вести в Івано-Франківську фотогурток "Ракурс" із залученням на індивідуальні фотосесії, напишіть мені, я вас підтримаю!

Минуло дуже багато років мого мовчання, мені тоді було 14, і майже 5 років я піддавалася сексуальному і психологічному насильству. Тільки маючи вже своїх дітей, я знайшла в собі сили зізнатися і, можливо, цим вберегти вас", – написала акторка на Facebook.

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Після цієї публікації правоохоронці розпочали перевірку, але зауважили, що заяв до поліції не надходило.

"Матеріали за фактом виявленої публікації уже внесені до Єдиного журналу заяв та повідомлень громадян.

Поліцейські встановлюють всі обставини з метою надання правової кваліфікації події", – кажуть у поліції Івано-Франківська.

У коментарях до допису Фесуненко своїм досвідом почали ділитися й інші жінки. Івано-франківська психологиня Алла Данілова розповіла, що під час зйомок фотограф міг "посадити дівчат на коліна" чи "погладити".

"Ходила на цей гурток 15 років тому, коли мені було 12. Недовго, місяці 3. Неприємне враження було від цього Вадима – тепер зрозуміла чому. Він саджав дівчаток на коліна, міг погладити, ще щось таке зробити. Видно було, що це не було просто так", – написала Данілова.

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Як мережу охопила хвиля свідчень про сексуальне насильство

Нагадаємо, хвиля свідчень про сексуальні домагання зʼявилася після скандалу в університеті імені Карпенка-Карого, коли студентки та випускниці вишу масово заявили про домагання з боку одного з майстрів, режисера Андрія Білоуса.

Жінки розповіли, що Білоус писав їм повідомлення сексуального змісту, надсилав свої інтимні фото, торкався їх проти їхньої волі тощо. Інформацію про таку поведінку Білоуса також підтвердили актори Молодого театру, який він очолює, але КМДА досі не відсторонила його.

Пізніше студенти КНУТКіТ заявили про неетичну поведінку з боку ще двох педагогів, серед яких актор Юрій Висоцький, але він стверджує, що "не дозволяв собі недоцільного фізичного контакту" зі студентками.

Також випускниці КНУТКіТ звинуватили Олександра Балабана у тому, що він нецензурно висловлювався про студенток, коментував їхнє статеве життя і змушував роздягатися для вистав. Чоловіка відсторонили від викладання.

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У соцмережах зʼявився гештег #немовчи, під яким жінки розповідають про досвід пережитих домагань і сексуального насильства на роботі чи в закладах освіти.

Наприклад, акторка Катерина Євдощук заявила про домагання з боку колишнього директора Чернівецького драмтеатру Юрія Марчака.

А раніше відомого київського фотографа Олександра Ктиторчука засудили до 12 років 10 місяців ув’язнення за зґвалтування та розбещення неповнолітніх дівчат.