"Проблема з емпатією": Безуглу вкотре розкритикували через "людоїдський допис" про загиблого нардепа

Нардепка зіткнулася з критикою після публікації дописів про загиблого колегу

Українці в соцмережах розкритикували парламентарку Мар’яну Безуглу, яка дорікнула нещодавно загиблому народному депутатові від партії "Голос" Ярославові Рущишину тим, що він "загинув не в бою, а ганяючи на мотоциклі" нібито в комендантський час.

Нардепка не лише критично висловилася щодо обставин смерті колеги, а й опублікувала світлину Рущишина з підписом: "Загиблий нардеп і його "кінь".

"Людину жалко, звісно, але не більше, ніж наших захисників на фронті, які зараз без термінів служби в нереформованій армії [...]

Трагічні обставини, які нагадують: не ризикуйте, якщо це не вимушена необхідність на фронті та інші екстремальні ситуації, які від вас не залежать. В Україні достатньо способів загинути, не додавайте їх самі", – йшлося в повідомленнях Безуглої.

У коментарях до допису нардепку розкритикували її колеги та громадськість. Зокрема, правозахисниця Олександра Дворецька закликала нардепку видалити "ганебний" допис і звинуватила її у "проблемах з емпатією та відчуттям такту".

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Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк закликала свою колегу зупинитися.

"Просто зупинитися і не писати х*рні – це теж вчинок. Особливо для тебе", – написала Кондратюк.

Скришот/Facebook Скришот/Facebook

Парламентарка Юлія Сірко назвала заяви Мар’яни Безуглої "безумством та постійною брехнею щодо живих та мертвих".

"Славка залиште спочивати в мирі та спокої. Він помер у ДТП до комендантської години і не через швидкість чи поганий зір, а тому, що мав проблеми із серцем. Він справжня людина, і вам не бути там, де буде він", – написала Юлія Сірко.

Скриншот/Facebook

Журналістка, лауреатка Премії Георгія Ґонґадзе Тетяна Трощинська назвала допис Мар’яни Безуглої "зразком антилюдяної відбитості". Медійниця також звернула увагу на обговорення, які спричинили дорікання нардепки.

"Аналізи, бекграуди, інсайди, діагнози. А її пост – просто нелюдська хр*нь, і нічого більше. І ці обговорення, коли людина загинула, звучать не менш огидно, ніж слова Мар'яни.

Ставите на місце загиблого свою близьку людину або себе, уявляєте, що вона це написала про вас, і отримуєте свій інсайд, що вам, як і їй, чужі мораль і співчуття", – зауважила журналістка.

Членкиня фракції "Голос" Наталія Піпа написала, що для українського суспільства критика Безуглою чогось значить, що воно "варте уваги, ціннісне і справжнє".

Скриншот/Facebook

Журналіст, історик та військовий Вахтанг Кіпіані звернув увагу на те, що багато людей поставили "лайк" під "людоїдським" дописом Мар’яни Безуглої, зокрема серед друзів його знайомих.

"Це цілком соціалізовані персонажі, не якісь там маргінали. З ними ручкаються і робитимуть це далі. Вестимуть справи і певно будуть обговорювати, що інститут репутації чомусь не працює. Чомусь", – поділився роздумами

Нагадаємо, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув внаслідок ДПТ, що трапилася 24 липня о 21:45 на дорозі поблизу села Бабухів в Івано-Франківській області.

Нардеп не впорався з керуванням мотоцикла та скоїв зіткнення. Ярослав Рущишин помер під час госпіталізації.