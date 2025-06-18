"Пробила дно": нардепку Безуглу розкритикували через висловлювання про загиблого киянина

Позафракційна народна депутатка Мар’яна Безугла назвала смерть 31-річного Дмитра Ісаєнка, який загинув внаслідок російської масованої атаки по Києву, "кармою" через те, що той нібито "косив від армії".

Свої слова народна обраниця підкріпила новиною "Української правди. Життя", в якій зазначено, що загиблий був студентом 1 курсу магістратури одного зі столичних вишів.

Користувачі соцмереж обурилися такими висловлюваннями парламентарки.

Зокрема, допис Мар’яни Безуглої прокоментувала кінорежисерка і письменниця Ірина Цілик. За словами мисткині, вона також спробує повірити в карму, зокрема для нардепки, яка "вкотре ефектно пробила дно".

На слова нардепки також відреагував військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов.

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"Мар’яна Безугла і є нашою кармою. За те, що не молилися. Ну і за те, що голосували папріколу. У нас і карма *** (погана – ред.), розумієте? Почистить би", – написав захисник.

Киянка Лариса Васильєва звернула увагу на те, що загиблий чоловік навчався на магістратурі, тому мав право на відстрочку від мобілізації.

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"Крім Дмитра, учора загинули ще 20 людей, і щодня в Україні від рук російських терористів гинуть люди. Вони також заслужили на "карму"?", – зазначила жінка.

Військовий 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Віктор Пилипенко зізнався, що йому "соромно" через те, що вчився в одній школі разом із Мар’яною Безуглою.

"Педагоги дали мені найкращі гуманістичні цінності – вчителі іноземних мов, літератур завжди наголошували на важливості життя людини. Як ці стіни могли випустити такого монстра, який страждає на гомофобію, а тепер – ще й це?" – поставив риторичне запитання воїн.

Нардепка спробувала виправдати свої слова захистом "сотень тисяч військових, права яких особливо нікого не цікавлять", однак і через це наразилася на шквал критики.

Так, ветеран та активіст Олег Симороз, закликав нардепку не "прикриватися" військовими у своїх висловлюваннях:

"Ми воюємо за те, щоб у нас було майбутнє, зокрема захищаємо цивільних. І ти не маєш жодного морального права говорити від імені військових. Просто хайпова людожерка! Сподіваюсь ти теж отримаєш свою карму", – написав активіст.

Нагадаємо, Мар’яна Безугла вже не вперше потрапляє під шквал критики у соцмережах. На початку 2025 року нардепка назвала хворими представників ЛГБТ-спільноти, при цьому додавши, що засуджує дискримінацію. Через це її звинуватили в гомофобії.