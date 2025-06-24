"Справа державного значення": Тарас Тополя відкрив збір "на лікування" для нардепки Безуглої

Артист відреагував на висловлювання нардепки про пошкодження його помешкання

Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя відкрив іронічний збір коштів для народної депутатки Мар’яни Безуглої – "На психіатра Мар’яні".

Обраниця назвала "кармою" пошкодження його квартири внаслідок російської атаки.

Артист подякував українцям за підтримку та заявив, що не збиратиме коштів на відновлення свого помешкання. Натомість музикант закликав "проявити чуйність та милосердя" до нардепки.

"Та я скоріше в пеклі згорю від сорому, ніж оголошу збір собі на ремонт. Дякувати Богу, є голос, рідні, друзі, тож впораємося. От що дійсно важливо, справді справа державного значення, так це допомогти народній обраниці з лікуванням", – написав Тарас Тополя.

Музикант пообіцяв передати зібрані кошти на допомогу дітям загиблих захисників зі 130-го окремого батальйону Сил територіальної оборони, якщо нардепка відмовиться їх приймати.

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"Тополя, я прийму мільйон і віддам його на дрони-перехоплювачі. Так що збирай", – написала згодом Мар’яна Безугла.

Станом на момент публікації матеріалу зібрано понад 280 тисяч гривень.

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Про які висловлювання нардепки йдеться?

Парламентарка Мар’яна Безугла вчергове прокоментувала наслідки російських атак, назвавши "кармою" значне пошкодження помешкання подружжя артистів Тараса та Олени Тополі в ніч на 23 червня.

"Бач, як буває, Тополя. Мобілізувався для картинки, форма, інтерв’ю, замовна пісенька "Фортеця Бахмут", коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глузд, а Сирський змагався з Пригожиним, хто покладе більше людей за стіни одного будинку...

А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба – справжня війна. Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. "Карма", – написала нардепка в соцмережах.

Водночас Безугла заявила, що "співчуває всім", але найбільше – загиблим українським військовослужбовцям, яких могло бути менше, "якби менше було медійних підлиз, докторів філософії й російських м’ясників-професіоналів у генеральських погонах".

Раніше Мар’яну Безуглу розкритикували через її висловлювання про киянина, який загинув внаслідок масованої атаки по Києву.