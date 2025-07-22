Адміністрація Трампа скоротила фінансування для NASA: в агентстві прогнозують негативні наслідки

Астронавти та працівники NASA б'ють на сполох через скорочення фінансування США

Майже три сотні чинних і колишніх співробітників Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), серед яких щонайменше четверо астронавтів, виступили проти масштабних скорочень бюджету, ініційованих адміністрацією президента США Дональда Трампа.

На їхню думку, ці скорочення становлять загрозу для інновацій та національної безпеки, пишуть The Guardian та CNN.

Вони написали офіційного листа під назвою "Декларація Вояджера" адресований чинному адміністратору NASA та прихильнику політики Трампа Шону Даффі. Віднедавна чоловік обіймає посаду міністра транспорту США.

Декларація присвячена 17 астронавтам, які загинули під час космічних місій. Її автори переконані, скорочення фінансування наукових грантів, персоналу та міжнародних космічних місій можуть мати катастрофічні наслідки для майбутнього освоєння космосу.

"Будь-які програмні зміни в NASA мають бути добре спланованими, аби мінімізувати ризики. Натомість впродовж останніх шести місяців ми стали свідками швидких і марнотратних змін, які негативно позначилися на виконанні місії та призвели до катастрофічних наслідків для співробітників агентства.

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Ми змушені заявити про це, бо наше керівництво надає перевагу політичній кон'юнктурі, а не безпеці людей, науковому прогресу та ефективному використанню державних ресурсів. Ці скорочення є свавільними, їх ухвалили всупереч закону Конгресу про асигнування. Наслідки для агентства та країни є жахливими", – йдеться у листі.

Автори листа б’ють на сполох через запропоновані зміни до Технічного управління NASA. Ця система була створена як механізм стримувань і противаг після трагічної катастрофи шатла "Колумбія" у 2003 році, в якій загинуло семеро астронавтів.

Його підписали значна кількість людей: 131 особа вказала свої імена, серед них щонайменше 55 чинних співробітників NASA, а також 156 анонімних підписантів.

"Культура організаційного мовчання, яка пропагується в агентстві протягом останніх шести місяців, вже є небезпечним відхиленням від уроків, засвоєних після катастрофи шатла "Колумбія", – пишуть у декларації.

Наразі припинено надання грантів для NASA на суму щонайменше 120 мільйонів доларів. Ситуація може погіршитися, оскільки Білий дім запропонував скоротити чверть загального бюджету агентства на наступний рік.

Крім того, вже скасовано міжнародні місії, а майже половина наукового бюджету NASA може бути скорочена у 2026 році.

Автори декларації виступають проти невибіркового скорочення досліджень NASA, які мають вирішальне значення для національної безпеки та підтримують лідерство США у світовій науці та техніці.

"Фундаментальні дослідження у сферах космічної науки, аеронавтики та управління Землею за своєю суттю є державними функціями, які не може і не буде виконувати приватний сектор", – йдеться у тексті.