На МКС прибув космічний корабель, який поверне на Землю астронавтів NASA: вони застрягли там у червні

Суніта Вільямс та Баррі Вілмор не змогли повернутися на Землю через 10 днів на МКС, як планувалося

Капсула SpaceX із чотирма астронавтами на борту прибула на Міжнародну космічну станцію (МКС), аби повернути на Землю двох космонавтів NASA, які застрягли на орбіті ще в червні 2024 року.

Космічний корабель дістався орбітальної лабораторії 16 березня о 6:04 за київським часом. Це відбулося через 29 годин після того, як його запустили з центру Кеннеді у Флориді, повідомляє The Guardian.

Загалом місія здається звичайною: на МКС проводять стандартну процедуру зі зміною екіпажу. Однак цього разу корабель забере з орбіти Землі Суніту Вільямс і Баррі Вілмора – ці астронавти застрягли на станції через несправність їхнього корабля Boeing Starliner. Вони пробули на МКС вже понад 9 місяців, хоча летіли в космос всього на 10 днів.

Спершу в NASA заявили, що астронавтів повернуть на Землю в лютому 2025 року на космічному транспортному засобі компанії SpaceX.

Однак згодом план їхнього повернення відклали на місяць. В агентстві рішення пояснити потребою провести додаткові перевірки та технічне обслуговування космічного корабля SpaceX Dragon.

РЕКЛАМА:

На борту орбітальної лабораторії Вільямс та Вілмор перевіряли пристрої свого космічного корабля Starliner, а пізніше допомагали проводити наукові дослідження решті команди МКС. Також астронавти проводили додаткове технічне обслуговування станції.

Читайте також : Як проводять час астронавти, які застрягли на космічній станції на невизначений час

Додаткові речі та одяг їм доставляли космічними кораблями.

Очікується, що Суніта Вільямс та Баррі Вілмор вирушать назад на Землю 19 березня о 10 ранку.

Нещодавно Вільямс зізналася журналістам, що з нетерпінням чекає повернення додому, аби побачитися зі своєю родиною та двома собаками.

"Для них це, мабуть, було навіть більшими американськими гірками, ніж для нас", – жартувала астронавтка.