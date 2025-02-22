ЮНІСЕФ: 66% українських підлітків щодня їдять хліб, а овочі – менше половини

Звичка їсти за переглядом гаджетів чи телевізора частіше зустрічається серед хлопців, ніж дівчат

Близько половини українських підлітків щодня споживають фрукти та овочі. При цьому м'ясо та страви з нього присутні в раціоні кожного дня в 41% дітей.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке у 2023 році провели фахівці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Яку їжу вживають українські підлітки?

Опитування показало, що більшість українських дітей (66%) віком від 11 до 17 років щодня вживають хліб. При цьому близько половини опитаних кожного дня їдять фрукти (51%) та овочі (48%).

В ЮНІСЕФ зауважують, що щоденне споживання хліба вважають прийнятним за умови його оптимальної кількості та харчової цінності.

Рекомендації Міністерства охорони здоров'я України передбачають щоденне вживання щонайменше 300 грамів овочів і 200 грамів фруктів та ягід, тому показники українських дітей "не можна вважати задовільними", йдеться в дослідженні.

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Фото: скриншот дослідження

Водночас опитування показало що 41% респондентів заявили, що їдять м'ясо та страви з нього щодня – це може свідчити про надмірне його споживання.

Також чверть українських підлітків кожного їдять м'ясні продукти глибокої переробки, як-от ковбаси, шинки, сосиски та паштети. Автори дослідження називають ці показники "несприятливими", оскільки МОЗ рекомендує уникати таких продуктів у раціоні.

41% дітей віком від 11 до 17 років щодня споживають солодощі, а кожен десятий (10%) опитаний п'є газовані напої, що містять цукор.

Фото: скриншот дослідження

"Результати опитування свідчать про надмірне споживання підлітками цукру. Рекомендована денна норма вільного цукру (як сахарози, так і фруктози) має бути менше ніж 50 грамів. Вважається бажаним обмежити норму до 25 грамів (5 чайних ложок або склянка фруктового соку).

Результати дають підставу припускати, що значна частка підлітків перевищує обидві норми споживання цукру", – йдеться у звіті ЮНІСЕФ.

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Як на раціон впливає вік і стать дітей?

Аналіз також виявив, що з віком серед українських підлітків зменшується частота вживання фруктів, овочів, солодощів, цільного молока, твердого сиру, кисломолочних продуктів, яєць, м'яса та хліба. Натомість зростає споживання газованих напоїв (що містять та не містять цукру) та енергетиків.

"Що старші респонденти, то гіршим є їхній раціон, з огляду на скорочення частоти споживання корисних продуктів і зростання споживання небажаних. Виняток становить хіба зменшення споживання хліба та солодощів (цукерок, шоколаду, тістечок)", – кажуть автори роботи.

Дослідження показало, що хлопці в Україні мають дещо ближчий до збалансованого раціон, оскільки частіше їдять м'ясо, яйця, рибу, горіхи, насіння, а також молочні продукти. При цьому дівчата-підлітки частіше за юнаків споживають солодощі, що може стати причиною зайвої ваги.

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Як часто українські підлітки їдять за гаджетами та телевізором?

Опитування засвідчило, що велика кількість респондентів (39%) щодня поєднують прийоми їжі з роботою за комп'ютером, розвагами на планшеті чи телефоні. При цьому 15% підлітків їдять під час перегляду телепередач і відео, що може шкодити здоров'ю.

До цієї звички більше схильні хлопці (44%), ніж дівчата (34%).

Фото: скриншот дослідження

"Коли дитина повністю зосереджена на екрані, вона не контролює споживання їжі, а емоційні переживання можуть спонукати до "заїдання" їх новими порціями калорійних або некорисних продуктів (солодощів, солоних снеків тощо). Як наслідок – хронічне переїдання, виникнення зайвої ваги, схильність до певних захворювань", – застерегли автори дослідження.

В ЮНІСЕФ наголосили, що харчування має бути збалансованим і включати оптимальне співвідношення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин і вітамінів. Прикладом такого підходу до раціону є модель "тарілки здорового харчування", яку рекомендує МОЗ.

Як проводили дослідження?

У соціологічному опитуванні взяли участь понад 23,5 тисячі українських підлітків віком від 11 до 17 років. Діти проходили анонімне онлайн-опитування за місцем перебування з 1 листопада по 25 грудня 2023 року.

В дослідження взяли участь підлітки з підконтрольних Україні територій.

Нагадаємо, опитування ЮНІСЕФ показало, що кожна п'ята дитина віком від 11 до 15 років в Україні втратила близького родича чи друга після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Соціологи вважають, що велика війна погіршила психічне здоров'я підлітків, однак у переважній більшості їм вдалося адаптуватися до змін.