Науковці з'ясували, за яких умов на Землі настають льодовикові періоди: коли чекати наступного

Вчені підрахували, що наступний льодовиковий період має настати за 10 тисяч ркоів

Вчені виявили, що вирішальне значення для виникнення льодовикових періодів відіграє орбітальний рух Землі.

За їхніми прогнозами, повсюдні морози вкриють планету не раніше, ніж за 10 тисяч років, однак через людську діяльність цього взагалі може не трапитися.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Science, інформує IFLScience.

Науковці зіставили зміну орбітального руху нашої планети та глобальне коливання температур. Так вдалося виявити, що можливими причинами льодовикових періодів можуть бути незначні зміни в розташуванні Землі в космосі, зокрема в орбіті (ексцентриситет), нахилі та зміні напрямку осі обертання (прецесія).

Науковці пояснили, що нахил планети щодо орбіти спричиняє зміну сезонності протягом періоду, який триває 41 тисячу років. Це впливає на те, скільки загальної енергії світла отримують вищі широти влітку.

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Натомість прецесія змінює пік літньої інтенсивності в середніх і високих широтах з періодом 21 тисячу років.

Автори роботи вважають, що важливою є обидва параметри та їхня взаємодія, однак на початок льодовикових періодів більший вплив має прецесія. Зміна нахилу планети має значення для піку міжльодовикових проміжків часу.

Порівнявши зміни параметрів орбіти із льодовиковими періодами, вчені встановили, що ексцентриситет змінюється в межах циклів тривалістю 100 тисяч років

"За останні мільйони років ми знайшли передбачувану закономірність зміни клімату Землі між льодовиковими періодами та м’якими теплими періодами, такими як сьогодні, які називаються міжльодовиковими періодами", – заявила співавторка дослідження, професорка Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі (США) Лоррейн Лісієцкі.

Дослідниця додала, що разом із колегами була "вражена", коли виявила такі чіткі тенденції впливу орбітальних параметрів на кліматичні зміни.

"Досить важко повірити, що цей патерн не бачили раніше. Це важливо, оскільки підтверджує, що природні зміни клімату, які ми спостерігаємо на Землі, є значною мірою передбачуваними, а не випадковими чи хаотичними", – зізналася науковиця.

Вчені підрахували, що наступний льодовиковий період мав би наступити через 10 тисяч років, однак люди значно вплинули на природні зміни клімату через викиди вуглекислого газу в атмосферу.

"Такий перехід до льодовикового стану через 10 тисяч років дуже малоймовірний", – вважає співавтор дослідження з Інституту Альфреда Вегенера Грегор Норр.

Раніше ми розповідали про малий льодовиковий період, який тривав від початку XIV до середини XIX століття, та як він вплинув на життя в Європі.