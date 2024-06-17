Вчені показали неочікувану зустріч з глибоководним кальмаром, який переносив гігантські яйця

У Каліфорнійській затоці на глибині 2556 метрів дослідники натрапили на кальмара раніше неописаного виду, який переносив яйця гігантського розміру.

Несподівана зустріч із представником сімейства кальмарів Gonatidae відбулася ще в 2015 році, розповідають в океанографічному дослідницькому центрі Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI), що в США. Однак дослідження цього випадку опублікували в науковому журналі Ecology тільки тепер.

На відео видно самку червоного кальмара, яка дрейфує в товщі води, тримаючи біля себе скупчення яєць незвичного розміру.

«Дослідники MBARI і раніше спостерігали за глибоководними кальмарами, які відкладають яйця. Але це спостереження їх особливо вразило, адже ці яйця були вдвічі більші, ніж в інших видів», – розповіли науковці.

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На думку науковців, розміри яєць молюска, за яким вони спостерігали, можуть сягати майже 12 міліметрів. Досі максимальний діаметр яєць кальмарів Gonatidae, який фіксували дослідники, не перевищував шести міліметрів.

"Глибокі води – це найбільший життєвий простір на Землі, і ще багато чого належить відкрити. Наша несподівана зустріч із кальмаром, який виношував гігантські яйця, привернула увагу всіх у диспетчерській корабля.

Це дивовижне спостереження підкреслює різноманітність способів адаптації тварин до унікальних труднощів життя на глибині", – сказав старший науковий співробітник MBARI Стівен Хеддок, який був головним науковим співробітником під час експедиції.

MBARI MBARI MBARI

Небагато кальмарів відкладають свої яйця таким чином – більшість із них залишають їх прикріпленими до морського дна або викидають прямо у воду.

"Висиджування забирає багато енергії матері-кальмара. Вона не їсть, переносячи яйця, і зрештою гине після того, як вони вилупляться. Але ця її жертва збільшує шанси на виживання потомства.

Це лише одне з багатьох чудових пристосувань, які можуть допомогти головоногим молюскам вижити в морських глибинах", – пояснив головний автор дослідження Хенк-Ян Ховінг.

Після аналізу відеоматеріалів і відомостей про схожих тварин, дослідники зробили висновок, що під час зустрічі побачили раніше неописаний вид родини Gonatidae.

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