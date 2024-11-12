Дитині важко контролювати емоції? Науковці радять налагодити її режим сну

Науковці знайшли зв'язок між налагодженим режимом сну та здатністю контролювати емоції та поведінку

Діти, які мають регулярний режим сну і щовечора засинають в один час, можуть краще контролювати свої емоції та поведінку в умовах стресу або під час соціальної взаємодії.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, інформує MedicalXpress.

Між 2012 та 2014 роками команда науковців проводила навчання для батьків нещодавно народжених дітей. Тоді дорослих учили чуйному батьківству, зокрема реагувати тепло та м’яко та емоційні та фізичні потреби дитини.

Згодом, коли малюки досягли 6 років, учені проаналізували активність, час відпочинку та поведінку 143-х дітей із цих сімей.

Залучені діти носили монітор на своїх зап’ястках протягом семи днів – пристрій вимірював нічний сон, зокрема його тривалість, час засинання та пробудження, а також активність протягом дня.

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Крім того, науковці протестували реакції та поведінки дітей в різних ситуаціях.

Спершу вчені запропонували учасникам обрати іграшку для гри, яку клали в прозору коробку і замикали. Дитині пропонували зв’язку ключів, жоден із яких не відкривав скриньку. Під час спроб дітей дістатися до бажаної іграшки науковці спостерігали за саморегульованою поведінкою.

Через чотири хвилини дослідники поверталися і дозволяли дитині пограти з іграшкою, яку вона обрала раніше.

Під час другого етапу дослідники аналізували те, як діти разом із своїми батьками прикрашали рамку для фотознімків. Якщо маленькі учасники дослідження радо співпрацювали з дорослими, то їхню поведінку називали просоціальною.

Антисоціальними науковці визначили дії, за яких діти знищували предмети рукоділля або сперечалися з батьками.

Результати показали: що більш невизначеним був режим сну дитини, то гірше вона регулювала свою поведінку та емоції під час стресу та роботи з дорослими.

"Це дивовижно. Виховання має значення. Коли батьки встановлюють чіткі структури та належним чином реагують на потреби своєї дитини, діти отримують кращі результати в регулюванні поведінки – навіть через роки", – сказав професор біоповедінкового здоров’я та один із керівників дослідження Орфей Бакстон.

Дослідники кажуть, що навіть ті батьки, які працюють ввечері, можуть вживати заходів, аби виховувати своїх дітей чуйно. Вчені переконані, що такий підхід може допомогти малюкам рости здоровими.

"Кожен може встановити чіткі межі та розпорядок дня, а також належним чином і швидко реагувати на потреби дітей. Зараз у нас є вісім років досліджень, які демонструють, що діти виростають більш здоровими, якщо батьки виховують їх чуйно", – пояснив Орфей Бакстон.

Раніше ми розповідали про способи налагодити режим сну дітям.