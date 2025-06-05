Науковці за допомогою ШІ виявили сувої часів християнського пророка Даниїла

Дослідники встановили, що сувої Мертвого моря – одні з найдавніших християнських текстів – насправді старші, ніж вважалося раніше. Зʼясувати це вченим допоміг штучний інтелект.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Plos One, пише The Guardian.

Перші сувої Мертвого моря, або Кумранські рукописи, знайшли в печерах Юдейської пустелі в середині XX століття. До манускриптів входять юридичні тексти та частини європейської Біблії. Вважається, що їх написали в період приблизно від III століття до нашої ери до II століття нашої ери.

У 1990-х роках вік деяких сувоїв встановили за допомогою радіовуглецевого методу. Однак тоді вчені не враховували забруднення текстів касторовою олією, яка могла спотворити результати.

Крім того, багато сувоїв датували лише за допомогою аналізу почерку їхніх авторів.

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Тепер науковці очистили зразки від забруднень та ще раз проаналізували їх. Їм вдалося встановили вік 27 сувоїв. Виявилося, що два тексти були молодшими, ніж вважали раніше, а інші – значно старшими.

Автори дослідження з’ясували, що деякі зразки датуються часом перших авторів Біблії. Зокрема такий висновок зробили щодо тексту з назвою 4Q114, який містить вірші з книги пророка Даниїла.

"Раніше його датували кінцем II століття до нашої ери – поколінням після автора Книги Даниїла. Завдяки нашому дослідженню ми повертаємо [оцінки] в часи його автора", – розповів провідний автор дослідження Младен Попович.

Після цього вони використали модель штучного інтелекту, яку навчили визначати вік сувоїв. Цей спосіб допоміг з’ясувати менший діапазон ймовірного часу, коли створили тексти, порівняно з радіовуглецевим датуванням.

"Те, що ми створили, – це дуже надійний інструмент, який емпірично заснований на фізиці та геометрії", – пояснив науковець.

Так автори роботи з’ясували, що копія біблійної книги Екклезіаст датується часом життя автора оригіналу.

Крім того, використання ШІ допомагає визначати час створення сувоїв без радіовуглецевого датування – процесу, що передбачає знищення невеликих зразків.

"Існує понад 1000 рукописів сувоїв Мертвого моря, тому наше дослідження є першим, але важливим кроком, що відкриває двері до історії з новими можливостями для дослідження", – сказав Младен Попович.

Доктор Метью Коллінз звернув увагу на те, що радіовуглецеве датування показує вік пергаменту, а не час створення написів на ньому. Крім того, вчений ставить під сумніви те, чи на достатній кількості прикладів навчали модель ШІ.

"Загалом це важливе та очікуване дослідження, яке може надати нам важливий новий інструмент для датування текстів. Однак його варто використовувати з обережністю та в поєднанні з іншими доказами", – пояснив науковець.

Нагадуємо, вчені створили нову хронологію розвитку Єрусалиму, яка підтверджує деякі ключові події з Біблії.