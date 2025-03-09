Бентежив науковців протягом 30 років: вчені встановили вік унікального гібрида людини та неандертальця

Вчені достеменно не знають, чому скелет має анатомічні ознаки двох видів

Вчені розгадали таємницю "дитини з Лапедо" – унікального скелета, який знайшли в центральній Португалії майже 30 років тому.

Дослідники підтвердили, що останки належали чотирирічній істоті зі змішаними рисами сучасної людини та неандертальця. Тепер вченим вдалося з'ясувати, що незвичайна дитина померла приблизно 28 тисяч років тому.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Science Advances, інформує Popular Science та Associated Press.

Хоча науковцям відомо про схрещування між людьми та неандертальцями, з цим гібридом існувала проблема – неандертальці здебільшого вимерли за 20 тисяч років до того, як народилася дитина, рештки якої знайшли.

У 1998 році дослідники натрапили на несподівану знахідку в долині Лапедо в Португалії. Там вчені знайшли кам'яне укриття біля підніжжя скелі, де був майже неушкоджений скелет стародавньої дитини. Поруч виявили пробиті мушлі та кістки тварин, які, ймовірно, використали під час похоронного ритуалу.

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У ході подальшого аналізу вчені з'ясували, що тіло належало 4-річній дитині, яка мала унікальне поєднання фізичних ознак – суміш рис людини та неандертальця.

Наприклад, пропорції тіла та щелепа померлого виглядали як ті, що мали неандертальці. Водночас його череп, зокрема зуби та внутрішнє вухо, майже повністю відображали анатомічні особливості Homo sapiens.

Скелет мав червоне забарвлення, якого набув через пофарбовану шкіру тварини, якою його, ймовірно, вкрили перед похованням. Цей вплив на кістки та пророщення через них рослин унеможливили встановлення точного віку скелета.

Відтак дослідники датували деревне вугілля та кістки тварин, що лежали поруч. Вони виявили, що в похованні разом із дитиною були речі віком від 27,7 до 29,7 тисячі років.

Завдяки новому методу дослідження, відомому як гідроксипролінове датування, науковці виміряли частину білка з кісток скелета.

Аналіз частини розтрощеної руки показав, що попередні оціни були правильними – вік скелета датується від 27,7 до 28,6 тисячі років.

Наразі науковці точно не знають, чому дитина мала унікальні риси, які поєднували два види. Одна група вчених вважає, що померлий був нащадком людей і неандертальців. Інші переконані, що скелет демонструє генетичні риси обох видів, які успадкував далі в генеалогічному дереві.

Археолог із Даремського університету в Англії Пол Петтітт, який не брав участі в дослідженні, вважає, що висновки вчених є прикладом того, як методи датування стають більш ефективними та допомагають краще зрозуміти минуле.

За словами автора роботи Жоао Зільяо з Лісабоснкього університету (Португалія) дослідження походження людей є важливим "із тієї ж причини, чому ми зберігаємо фотографії наших батьків, дідусів та бабусь".

"Це спосіб пам'ятати", – пояснив вчений.

Нагадаємо, раніше науковці встановили, що тісний зв'язок між неандертальцями та людьми досяг піку близько 47 тисяч років тому. Завдяки цьому сучасні люди мають генетичний слід неандертальців у своїй ДНК.

