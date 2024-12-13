Вчені закликають зупинити створення "дзеркальних" мікробів через небезпеку для людства

Науковці б'ють на сполох через небезпеку "дзеркальних" мікробів для людства

Група провідних світових вчених, серед яких лауреати Нобелівської премії, звернулася до наукової спільноти із закликом припинити дослідження, спрямовані на створення синтетичних "дзеркальних" мікробів. Вчені побоюються, що такі організми можуть нести серйозну загрозу для життя на Землі.

Про це йдеться у звіті, опублікованому в цифровому репозитарії Стенфордського університету, пише The Guardian.

Що таке "дзеркальне життя" і чому воно небезпечне

Створення "дзеркальних" мікробів базується на використанні молекул, які є дзеркальними відображеннями тих, що існують у природі. Наприклад, у ДНК усіх живих організмів молекули нуклеотидів мають "правобічну" структуру, а білки формуються з "лівобічних" амінокислот. Однак вчені вважають, що можна створити мікроби із протилежною структурою.

Головна небезпека полягає в тому, що такі організми зможуть уникати імунного захисту людей, тварин і рослин та викликати смертельні інфекції, які буде неможливо зупинити сучасними методами лікування.

"Це безпрецедентна загроза", – каже професор Вон Купер з Університету Піттсбурга.

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Він пояснює, що дзеркальні мікроби могли б неконтрольовано розмножуватися, оскільки для них не існує природних конкурентів чи хижаків, а антибіотики виявляться безсилими.

Чому це питання обговорюють зараз?

Хоча створення повноцінного дзеркального мікроба може зайняти десятиліття, вже сьогодні вчені досягли значних успіхів у вивченні дзеркальних молекул. Деякі дослідники навіть експериментують із побудовою окремих компонентів майбутніх мікробів.

Це викликало тривогу серед міжнародної наукової спільноти. У звіті на 299 сторінок, опублікованому разом із коментарем у журналі Science, група з 38 експертів закликала призупинити ці дослідження. Вони також рекомендували, щоб організації, які фінансують науку, відмовилися підтримувати створення таких організмів.

Чи є користь від дзеркальних молекул?

Дзеркальні молекули самі по собі не викликають такого занепокоєння. Вони можуть бути корисними для створення нових ліків проти складних хвороб або для покращення промислових виробництв, які використовують мікроорганізми. Проте використання цих молекул для створення живих організмів вимагає глибокого аналізу ризиків.

"Поки немає переконливих доказів, що дзеркальне життя буде безпечним, такі дослідження мають бути припинені", – заявляють автори звіту.

Кейт Адамала з Університету Міннесоти, яка раніше працювала над створенням дзеркальних клітин, після глибокого аналізу ризиків змінила напрямок своїх досліджень. Вона наголошує, що наразі є час для обговорення, і закликає міжнародну спільноту до відкритої дискусії.

"Ми маємо подумати про наслідки заздалегідь. Це той випадок, коли потрібно діяти відповідально", – підсумувала вона.

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