Найбільший у світі айсберг сів на мілину: що з ним буде далі

Айсберг A23a під час дрейфу у Південному океані

Найбільший у світі айсберг сів на мілину поблизу субантарктичного острова у південній Атлантиці, який належить Великій Британії. Вчені вважають, що через теплі води він, ймовірно, розпадеться та розтане.

Про це повідомили в науковій організації British Antarctic Survey та видання BBC.

Айсберг A23a важить майже трильйон тонн та має площу понад 3 тисячі квадратних кілометрів. У 1986 році він відділився від шельфового льодовика Фільхнера в Антарктиді, а потім понад 30 років залишався на дні моря Ведделла.

З 2020 року айсберг дрейфував за течіями Південного океану. У грудні 2024-го він потрапив у пастку океанічного виру і крутився на місці.

Нещодавно A23a вдалося вирватися, але тепер він сів на мілину за 90 кілометрів від острова Південна Джорджія.

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За словами океанографа з Британської антарктичної служби Ендрю Маєрса, айсберг схожий на "височенну стіну, що виринає з океану і тягнеться від горизонту до горизонту".

Науковець повідомив, що наразі A23a, судячи із супутникових знімків, зберігає свою структуру. Однак теплі води та хвилі можуть спричинити його розпадання на менші шматки, як це було з деякими "мегаайсбергами" раніше.

"Великі айсберги й раніше просувалися далеко на північ – один із них колись підійшов на 1000 км до австралійського міста Перт, – але всі вони неминуче розпадаються і швидко тануть", – зауважив Маєрс.

Острів Південна Джорджія є домівкою для багатьох пінгвінів і тюленів. Океанограф каже, що айсберг може вплинути на їхні популяції, але це є малоймовірним.

"Потенційно він може перервати їхній шлях до місць годування і змусити дорослих особин витрачати більше енергії для обходу. Через це може зменшитися кількість їжі, яку отримуватимуть дитинчата на острові, що спричинить підвищення їхньої смертності. Таке вже траплялося у 2004 році, але в районі моря Росса, а не на Південній Джорджії.

Однак може бути й позитивний вплив. Якщо айсберг стимулює продуктивність океану, це навпаки може збільшити популяції місцевих хижаків – тюленів та пінгвінів", – розповів Маєрс.

Вчені вважають, що лід зберігає в собі поживні речовини, які під час танення вивільняться в океан. Наразі вони проводять дослідження, щоб підтвердити або спростувати цю думку.

Для людей наразі айсберг не становить небезпеку. Однак у майбутньому з проблемами можуть зіткнутися рибалки.

"Поки айсберг великий, його легко уникають судноплавні компанії Південного океану, які добре знають про небезпеку і місцеперебування A23a. Оскільки з часом айсберг розпадається, його частини стає набагато важче відстежити.

Обговорення з риболовецькими компаніями свідчать про те, що колишні великі айсберги зробили деякі регіони на деякий час закритими для риболовлі через велику кількість невеликих, але небезпечних уламків", – зазначив науковець.

Нагадаємо, за даними дослідження, кліматична криза прискорила танення льодовиків удвічі – з 2000 року вони втратили 7 трильйонів тонн.