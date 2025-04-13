"Б’є всі вікові рекорди": найстарішій у світі горилі виповнилося 68 років

Горилу-рекордсменку знайшли в Африці в 1959 році

У Німеччині 68-й день народження відсвяткувала найстаріша горила у світі на прізвисько Фату. У подарунок рекордсменка серед приматів отримала набір овочів і фруктів.

Про це розповіли в Книзі рекордів Гіннеса.

Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса

Святкове частування тварина отримала в Берлінському зоопарку, де проживає з 1959 року. Перед натовпом шанувальників Фату поласувала смаколиками, які ретельно відбирали, зважаючи на відсутність у горили зубів і складнощі в перетравленні цукру.

"Фату справді надзвичайна. Не лише тому, що вона б’є всі вікові рекорди у свої 68 років, а тому, що її спокійна та гідна поведінка вражає всіх.

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Вона служить послом своїх родичів, які перебувають під загрозою зникнення, і нагадує нам, чому ми повинні проявляти більше співчуття до інших істот на цій планеті", – сказав генеральний директор звіринця Андреас Кнірієм.

Фату значно перевищує середню тривалість життя своїх "родичів" – західних рівнинних горил, які зазвичай помирають у віці від 40 до 50 років.

Життя мавпи-рекордсменки було насиченим подіями, адже вона народилася в неволі. У 1959 році в Західній Африці її знайшов французький моряк. Пізніше він віддав тварину, аби покрити свій рахунок у таверні Марселю.

Звідти дитинча горили придбала французька торговка, яка згодом передала Фату Берлінському зоопарку. Оскільки точна дата народження примата невідома, вважають, що горила народилася в 1957 році.

У звіринцю про здоров'я Фату ретельно дбають. Крім збалансованої дієти, тварина має щоденні ігри з пошуку їжі у вольєрі та скелелазіння. Працівники зоопарку кажуть, що горила має значно спокійніший та стриманіший темперамент, ніж інші примати.

"Поки молодші мають повно енергії, постійно досліджують світ і граються, Фату вважає за краще спостерігати за жвавими подіями в зоопарку розслаблено, але пильно", – розповіла речниця зоопарку Ханя Рунге.

Фату має власну секцію у вольєрі для горил, але її не обмежують у спілкуванні з молодшими сусідами віком від 4 до 39 років.

Нагадаємо, в серпні 2024 року в Київському зоопарку 50-й день народження відсвяткувала одна з найстаріших горил Тоні. У подарунок тварина, вік якої відповідає 90 людських років, отримала корзину фруктів овочів та їстівних квітів.