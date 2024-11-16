В Україні випустили пам’ятну монету та марку до сторіччя "Українського Радіо"

Національний банк України та "Укрпошта" презентували нову пам’ятну монету "100 років із часу заснування Українського Радіо" та поштовий набір "Нове сторіччя Українського Радіо" на честь річниці найстарішого українського мовника.

Пам’ятну монету та марки презентували 15 листопада в Національному академічному театрі опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка, розповіли в Нацбанку.

Фото: Національний банк України Фото: "Укрпошта"

В центрі монети на аверсі зображений малий Державний Герб України, навколо якого розташували декілька написів "Говорить Київ". У Національному банку вважають, що цей елемент "акцентує увагу на історичній та сучасній ролі Києва як центру комунікацій".

"Цей елемент також відображає стилізований фрагмент лінії зіткнення й поширення радіохвиль над окупованими територіями, що символізує важливість "Українського Радіо" у відстоюванні національної самобутності та протидії ворожій пропаганді", – пояснюють у Національному банку.

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На реверсі пам’ятної монети можна побачити поширення радіохвиль від крапки над літерою "і", у слові "радіо", що за виглядом нагадує щоглу.

Під композицією також розмістили напис "Українське/Радіо 1924", що означає рік заснування найбільшої радіомережі України.

Монета "100 років із часу заснування "Українського Радіо" номіналом у 5 гривень вийшла тиражем у 50 тисяч штук.

15 листопада "Укрпошта" також ввела в обіг нову марку з поштового набору "Нове сторіччя Українського Радіо".

"Його хвилі несли українське слово завжди, і що найважливіше — у найтемніші для нас часи тоді й зараз. На Українському Радіо записували хіти Івасюк і Яремчук, читали вірші Рильський та Тичина.

Слухачі "Українського Радіо" стали свідками проголошення державної незалежності. На "Українському Радіо" вперше відкрито на всю країну прозвучав Гімн", – зауважили в "Укрпошті".

Дизайн марки створив Володимир Таран – вона вийшла тиражем 280 тисяч одиниць.

Раніше "Укрпошта" створила поштовий набір "Батальйон "Пухнасті", до якого увійшли марки з пухнастими друзями військових.