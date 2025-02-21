Ніколь Кідман, Жизель Пеліко та інші: журнал Time назвав найвпливовіших жінок 2025 року

Журнал Time презентував регулярний список найвпливовіших жінок року. У 2025 році до нього, зокрема, ввійшли авторка та продюсерка Ніколь Кідман, біологиня Пурніма Деві Барман та француженка Жизель Пеліко, яка зазнала численних зґвалтувань, організованих її чоловіком.

Цьогорічний перелік опублікували на сайті видання.

"Коли ми щоразу сідаємо, щоб подумати про жінок року, ставимо собі одне і те ж запитання: "З якими найважливішими проблемами зараз стикаються жінки та дівчата по всьому світу?"

Викликів багато – від насильства за гендерною ознакою та нападів на права жінок до небезпек через нестабільний клімат. Однак всюди, де є ці загрози, можуть бути лідери, які наполягають на змінах. Усі 13 жінок цьогорічного списку по-своєму працюють над створенням кращого, більш справедливого світу", – вважають у Time.

У 2025 році найвпливовішими журнал визнав 13 жінок:

РЕКЛАМА:

голлівудську акторку та продюсерку Ніколь Кідман ;

американську баскетболістку Ейджу Вілсон ;

американську спортивну гімнастку та олімпійську чемпіонку Джордан Чайлз ;

співачку та авторку пісень з Ісландії Laufey ;

акторку та модель зі США, що підвищує обізнаність про рак молочної залози Олівію Манн ;

письменницю та співзасновницю організації за права трансгендерних людей Gender Liberation Movement Ракель Вілліс ;

француженку Жизель Пеліко , яка публічно говорить про досвід тривалого сексуального насильства;

японську акторку та співачку Анну Савай ;

біологиню з Індії Пурніму Деві Барман , яка співзаснувала жіночу ініціативу із захисту природи Hargila Army ;

активістку за жіночі репродуктивні права зі США Аманду Зуравськи ;

гамбійську активістку проти припинення жіночого каліцтва та засновниця організації за права жінок Women in Liberation & Leadership Фату Балдех ;

бізнесменку та генеральну директорку національного продовольчого банку в США Feeding America Клер Бабіно-Фонтенот ;

ірландсько-американську бізнесменку, що бореться зі стигмою годування грудьми Лауру Моді .

"Цьогоріч ми вшановуємо жінок, які побачили проблему та пообіцяли бути частиною її вирішення", – пояснили в Time.

Жінки зі списку журналу у 2025 році зберуться для щорічного гала-концерту в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, у 2024 році "Українська правда" вперше відзначила сотню жінок-лідерок України, які відіграють важливу роль у спротиві агресії Росії.