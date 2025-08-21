У Німеччині жінка знайшла удава завдовжки 2,5 метри у власному саду

Удава довжиною в 2,5 метри знайшла німкеня на компостній ямі у власному саду, його забрали до зоопарку

У Німеччині 58-річна жінка виявила величезну змію у власному саду на компостній купі. Це був удав звичайний завдовжки 2,5 метри, зазначає видання Bild.

Небезпечну знахідку жителька міста Герфорд Анна виявила, коли вийшла на город по обіді.

"Я була дуже налякана, моє серце билося як скажене, і перше, що спало мені на думку: чи змія зараз тут причаїлася, чи вона дійсно така спокійна, як виглядає", – розповіла жінка виданню WDR.

Удав завдовжки 2,5 метри лежав на компостній купі Фото: WDR

Вона зателефонувала до місцевого зоопарку. За 20 хвилин на місце знахідки прибула рятувальна команда і оперативно зловила тварину. Змія виявилася удавом звичайним.

РЕКЛАМА:

"Незважаючи на свою довжину 2,50 м і вагу 15 кілограмів, тварина залишалася спокійною – ймовірно, вона була призвичаєна до людей", – зазначив директор зоопарку Герфорда Торстен Додт.

Поліція та спеціально навчений працівник зоопарку оглянули тварину та відвезли її до спеціального вольєра на території зоопарку Герфорда. Її годують кроликами, забезпечують необхідне тепло та догляд. Після обстеження фахівці з’ясували, що це – здорова доросла самка.

За словами експерта зоопарку з рептилій Фрідріха Теелена, змії пощастило – у холодну погоду вона могла б не вижити, адже вид живе у Бразилії.

Як змія потрапила на подвір’я, досі незрозуміло. Поліція просить надати інформацію про її походження або власника усіх, хто може знати про це.

Торстен Додт звертає увагу на тривожну тенденцію: будь-хто може придбати таку тварину – без жодної реєстрації та контролю. Через це з’ясувати, кому належить боа, буде непросто.

"Можливо, через сором і страх ніхто не зголосився, а може, її просто викинули", – припускає Додт.

Встановити походження змії можна лише за допомогою мікрочіпа, але поки що невідомо, чи є він у неї.

Формально удав зараз належить місту Герфорд – саме влада має вирішити її подальшу долю. У зоопарку не виключають, що змія залишиться у них назавжди.

Раніше ми розповідали про те, що вчені встановили, як пітонам вдається перетравлювати тіло своїх жертв разом із кістками.