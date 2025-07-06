Оборонець Маріуполя Михайло Діанов одружився з коханою

Колишній боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України Михайло Діанов, який став відомий завдяки легендарному фото з "Азовсталі", одружився з коханою Мирославою.

Про це він повідомив у своєму Facebook та опублікував фото з дружиною на тлі Тернопільського ставу.

"Клявся, божився, що ніколи не одружуся", – написав 45-річний ветеран.

Михайло Діанов і його дружина Мирослава показали свої обручки Фото: Михайло Діанов/Facebook

Раніше Діанов розповів hromadske, що з Мирослава працює в обленерго і має сина від першого шлюбу. Пара познайомилися торік восени під час випадкової зустрічі.

РЕКЛАМА:

"Коли зустрілися, я думав, що вона років на 10 молодша за мене, а виявилося, що лише на 10 днів. Ми люди одного часу, з одного міста, ми розмовляємо однією мовою, нам подобається одна й та сама музика. Ми дуже близькі", – зазначив ветеран.

Нагадаємо, Михайло Діанов став відомим завдяки фото з "Азовсталі", на якому він усміхається попри тяжке поранення руки.

У травні 2022 року світлина з Маріуполя з пораненим бійцем облетіла весь світ Фото: Дмитро Козацький

Оборонець Маріуполя потрапив у полон у травні 2022 року і був обміняний у вересні того ж року. Після повернення військовий пережив низку операцій на руку.

Зараз Діанов працює поліціянтом у Тернополі, а також будує хату та майстерню, у якій хоче займатися металообробкою.