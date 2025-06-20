Махінації із закупівлями в Інституті раку: декільком учасникам схеми обрали запобіжні заходи

Вищий антикорупційний суд України застосував запобіжні заходи до підозрюваних в участі у злочинній групі, яка здійснювала махінації з публічними закупівлями обладнання для Національного інституту раку.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

За рішенням суду, до керівника злочинної організації застосовано запобіжний захід у вигляді 200 мільйонів застави з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Окрім того, слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував до представника приватної фірми (одного учасника злочинної організації) запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 мільйонів гривень.

Водночас для представника підконтрольної приватної компанії обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

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Схема розкрадання на медичних закупівлях: про що йдеться

Нещодавно правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке займалося шахрайством із закупівлями медичного обладнання для Національного інституту раку.

Його створив керівник найбільшої в державі групи постачальників медобладнання. До нього також увійшли представники деяких компаній та працівники самого інституту, зокрема на той час виконувач обов’язків директора закладу.

Разом вони влаштовували позаконкурентну перемогу потрібних компаній на публічних закупівлях на придбання обладнання для онкопацієнтів.

У Національному антикорупційному бюро пояснили, що йшлося про визначення НІР розпорядником бюджетних коштів. Таким чином заклад мав можливість контролювати процес закупівель, проводити аналіз ринку медичного обладнання та створювати умови для відхилення пропозицій непідконтрольних учасників тендерів.

Крім того, подекуди учасники схеми збільшували вартість товарів на 50% від початкової вартості, аби заволодіти більшою сумою грошей.

Таким чином вони нажилися на понад 231 мільйон гривень. Наразі про підозри повідомили шістьом членам групи.

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