Загибель 20-річного на канатній дорозі: у Києві судитимуть п’ятьох обвинувачених

Обвинувачені допустили порушення, через які сталася трагедія

У Києві судитимуть п’ятьох фігурантів справи про загибель 20-річного хлопця через обрив троса канатної дороги.

Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт, повідомили у поліції Києва та міській прокуратурі.

Серед обвинувачених – проєктант атракціону, директор підприємства, яке виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерт, який проводив огляд атракціону, підприємець, що управляв канатною дорогою з 2024 року та колишній інженер з технічного нагляду комунального підприємства "Плесо".

У ході слідства правоохоронці встановили, що вони допустили порушення у роботі атракціону. Зокрема:

закріплений сталевий канат не можна було використовувати через невідповідність технічним характеристикам та цільовому призначенню, що, як наслідок, призвело до обриву каната;

експерт з технічного огляду мав виявити, що фактично встановлені кріплення та канат не відповідають вимогам конструкторських документів, але не зробив цього;

ексслужбовець комунального підприємства КМДА під час робіт з аварійно-рятувального обслуговування атракціону змінив деякі частини механізму, не врахувавши, як це вплине на подальше навантаження всієї конструкції;

директор атракціону не подбав про належні умови для його безпечної роботи, а підприємець, який його орендував, не дотримався правил користування та належного обслуговування канатної переправи.

Нагадаємо, торік у липні на канатній дорозі Kyiv Flyline обірвався трос. Внаслідок цього 20-річний хлопець упав у воду та потонув. Його тіло знайшли наступного дня.

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На підставі зібраних доказів слідчі повідомили про підозру п’ятьом фігурантам, дії або бездіяльність яких призвели до трагедії.

Розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) та частина 2 статті 367 (службова недбалість). Санкція найбільшого покарання передбачає до восьми років позбавлення волі.