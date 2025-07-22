Загибель 20-річного на канатній дорозі: у Києві судитимуть п’ятьох обвинувачених
У Києві судитимуть п’ятьох фігурантів справи про загибель 20-річного хлопця через обрив троса канатної дороги.
Прокурори вже скерували до суду обвинувальний акт, повідомили у поліції Києва та міській прокуратурі.
Серед обвинувачених – проєктант атракціону, директор підприємства, яке виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерт, який проводив огляд атракціону, підприємець, що управляв канатною дорогою з 2024 року та колишній інженер з технічного нагляду комунального підприємства "Плесо".
У ході слідства правоохоронці встановили, що вони допустили порушення у роботі атракціону. Зокрема:
- закріплений сталевий канат не можна було використовувати через невідповідність технічним характеристикам та цільовому призначенню, що, як наслідок, призвело до обриву каната;
- експерт з технічного огляду мав виявити, що фактично встановлені кріплення та канат не відповідають вимогам конструкторських документів, але не зробив цього;
- ексслужбовець комунального підприємства КМДА під час робіт з аварійно-рятувального обслуговування атракціону змінив деякі частини механізму, не врахувавши, як це вплине на подальше навантаження всієї конструкції;
- директор атракціону не подбав про належні умови для його безпечної роботи, а підприємець, який його орендував, не дотримався правил користування та належного обслуговування канатної переправи.
Нагадаємо, торік у липні на канатній дорозі Kyiv Flyline обірвався трос. Внаслідок цього 20-річний хлопець упав у воду та потонув. Його тіло знайшли наступного дня.
На підставі зібраних доказів слідчі повідомили про підозру п’ятьом фігурантам, дії або бездіяльність яких призвели до трагедії.
Розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини) та частина 2 статті 367 (службова недбалість). Санкція найбільшого покарання передбачає до восьми років позбавлення волі.