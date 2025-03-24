Принижували матір, тещу і партнерку: трьох жителів Одещини покарають за домашнє насильство

На Одещині одразу троє чоловіків постануть перед судом за домашнє насильство щодо партнерок, тещ або власних матерів.

Правоохоронці повідомили двом кривдникам про підозру, а щодо одного – вже направили обвинувальний акт до суду, повідомляє поліція Одеської області.

50-річний мешканець Березівського району принижував, штовхав і погрожував матері своєї співмешканки нібито через те, що та "втручається в їхні стосунки".

44-річний чоловік з Одеського району систематично ображав свою партнерку через побутові конфлікти.

А 37-річний житель Подільського району, який зловживав алкоголем, постійно влаштовував сварки та погрожував власній матері.

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Поліціянти неодноразово проводили профілактичні бесіди з кривдниками, складали адміністративні протоколи та видавали заборонні приписи. Однак чоловіки продовжували чинити насильство.

Чоловік з Подільського району порушив обмежувальний припис, за що його засудили до 1 року обмеження волі з таким же іспитовим строком.

За повторні правопорушення правоохоронці відкрили на фігурантів кримінальні провадження за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).

Кривдникам загрожує до 2 років позбавлення волі.

Поліціянти закликали потерпілих або свідків домашнього насильства не мовчати. Повідомити про насильство можна на спецлінію 102 або на гарячі лінії: 116 123 – Національна гаряча лінія

1547 – Урядова гаряча лінія.

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Нагадаємо, раніше на Волині чоловіку присудили 5 років тюрми за насильство щодо дружини, а в Києві жінка отримала 2,5 року пробаційного нагляду за образи на адресу чоловіка.