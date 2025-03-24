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Принижували матір, тещу і партнерку: трьох жителів Одещини покарають за домашнє насильство

Олена Барсукова — 24 березня, 17:45
Принижували матір, тещу і партнерку: трьох жителів Одещини покарають за домашнє насильство
Нацполіція

На Одещині одразу троє чоловіків постануть перед судом за домашнє насильство щодо партнерок, тещ або власних матерів.

Правоохоронці повідомили двом кривдникам про підозру, а щодо одного – вже направили обвинувальний акт до суду, повідомляє поліція Одеської області.

50-річний мешканець Березівського району принижував, штовхав і погрожував матері своєї співмешканки нібито через те, що та "втручається в їхні стосунки".

44-річний чоловік з Одеського району систематично ображав свою партнерку через побутові конфлікти.

А 37-річний житель Подільського району, який зловживав алкоголем, постійно влаштовував сварки та погрожував власній матері.

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Поліціянти неодноразово проводили профілактичні бесіди з кривдниками, складали адміністративні протоколи та видавали заборонні приписи. Однак чоловіки продовжували чинити насильство.

Чоловік з Подільського району порушив обмежувальний припис, за що його засудили до 1 року обмеження волі з таким же іспитовим строком.

За повторні правопорушення правоохоронці відкрили на фігурантів кримінальні провадження за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).

Кривдникам загрожує до 2 років позбавлення волі.

Поліціянти закликали потерпілих або свідків домашнього насильства не мовчати. Повідомити про насильство можна на спецлінію 102 або на гарячі лінії:
  • 116 123 – Національна гаряча лінія
  • 1547 – Урядова гаряча лінія.
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Нагадаємо, раніше на Волині чоловіку присудили 5 років тюрми за насильство щодо дружини, а в Києві жінка отримала 2,5 року пробаційного нагляду за образи на адресу чоловіка.

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