Принижували матір, тещу і партнерку: трьох жителів Одещини покарають за домашнє насильство
На Одещині одразу троє чоловіків постануть перед судом за домашнє насильство щодо партнерок, тещ або власних матерів.
Правоохоронці повідомили двом кривдникам про підозру, а щодо одного – вже направили обвинувальний акт до суду, повідомляє поліція Одеської області.
50-річний мешканець Березівського району принижував, штовхав і погрожував матері своєї співмешканки нібито через те, що та "втручається в їхні стосунки".
44-річний чоловік з Одеського району систематично ображав свою партнерку через побутові конфлікти.
А 37-річний житель Подільського району, який зловживав алкоголем, постійно влаштовував сварки та погрожував власній матері.
Поліціянти неодноразово проводили профілактичні бесіди з кривдниками, складали адміністративні протоколи та видавали заборонні приписи. Однак чоловіки продовжували чинити насильство.
Чоловік з Подільського району порушив обмежувальний припис, за що його засудили до 1 року обмеження волі з таким же іспитовим строком.
За повторні правопорушення правоохоронці відкрили на фігурантів кримінальні провадження за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).
Кривдникам загрожує до 2 років позбавлення волі.
Поліціянти закликали потерпілих або свідків домашнього насильства не мовчати. Повідомити про насильство можна на спецлінію 102 або на гарячі лінії:
- 116 123 – Національна гаряча лінія
- 1547 – Урядова гаряча лінія.
Нагадаємо, раніше на Волині чоловіку присудили 5 років тюрми за насильство щодо дружини, а в Києві жінка отримала 2,5 року пробаційного нагляду за образи на адресу чоловіка.