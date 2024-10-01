Відбудова "Охматдиту": лікарня оголосила тендер на 9,5 млн грн для основних протиаварійних робіт

"Охматдит" оголосив тендер в електронній системі Prozorro на першочергові протиаварійні роботи у лікувально-діагностичному комплексі, пошкодженому внаслідок російського обстрілу 8 липня.

Роботи будуть проведені за фінансової підтримки Благодійного фонду "Таблеточки", повідомили на сторінці НДСЛ "Охматдит".

"Очікувана вартість закупівлі становить 9,5 млн грн з ПДВ. Вона визначена на підставі технічного звіту, дефектного акту, кошторисної документації та позитивної експертної оцінки.

Для зручної комунікації будівельні постачальники зможуть отримати відповідь на додаткові запитання на платформі Prozorro", – кажуть у закладі.

Невідкладні протиаварійні роботи пошкодженого корпусу передбачають такі заходи:

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заповнення віконних та дверних прорізів, які були вибиті під час вибуху;

відгородження частини приміщень тимчасовими конструкціями з метою зберігання будівлі від впливу зовнішніх факторів;

захист інженерних мереж, часткова заміна (зокрема, заміна радіаторів опалення, які після вибуху залишились відкритими та мають прямий контакт з зовнішнім середовищем).

У лікарні кажуть, що захист будівлі від зовнішнього впливу – це важлива частина підготовки лікувально-діагностичного комплексу до зимового періоду.

"Запрошуємо всіх будівельних підрядників, які мають досвід та бажання долучитися до цієї ініціативи, взяти участь у тендері. Це не лише шанс для вашої компанії реалізувати важливий соціальний проєкт, але й можливість підтримати лікарню, яка щодня надає допомогу дітям з усієї країни", – додають в Охматдиті.

Раніше "УП. Життя" розповідала, як просувається відновлення "Охматдиту" та що робить Рада з відновлення лікарні.

Нагадаємо, 8 липня 2024 року РФ обстріляла Київ та вдарила по лікарні "Охматдит" крилатою ракетою Х-101. Найбільше постраждав корпус токсикології. Двоє дорослих людей загинули, а понад 50 – постраждали внаслідок цього теракту.

Наразі роботу відновили всі відділення "Охматдиту", окрім відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій. Його пацієнти отримують медичну допомогу в Київській міській дитячій клінічній лікарні №1.

Відділення трансплантації кісткового мозку функціонує на базі "Охматдиту" і Київського міського центру нефрології та діалізу. Решту відділень розподілили між будівлями "Охматдиту", які не зазнали ушкоджень, або були ушкоджені частково.